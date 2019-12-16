Газові переговори: "Нафтогаз" заперечує досягнення домовленостей з Росією

"Нафтогаз України" заперечує досягнення будь-яких транзитних домовленостей з російською стороною щодо транзиту газу. Переговори наразі тривають.

Будь-які домовленості озвучать офіційні джерела, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Так, після чергового етапу переговорів 13 грудня низка ЗМІ повідомили про нібито досягнення попередніх домовленостей про продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.

Між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і у тристоронньому форматі за участі представників Єврокомісії,

– наголошують у компанії.

Питання газу обговорювали лише під час зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним у межах нормандського саміту. За словами Зеленського, існує велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзиту газу до Європи через українську територію. чинний договір завершується 31 грудня.

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