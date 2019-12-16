18:04
16 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Газові переговори: "Нафтогаз" заперечує досягнення домовленостей з Росією

      694 Читать новость на русском
      "Нафтогаз" заперечує досягнення домовленостей з РФ щодо транзиту, переговори тривають / Shutterstock

      "Нафтогаз України" заперечує досягнення будь-яких транзитних домовленостей з російською стороною щодо транзиту газу. Переговори наразі тривають.

      Будь-які домовленості озвучать офіційні джерела, про це повідомляє пресслужба компанії.

      Важливо : "Нафтогаз" і "Газпром" провели переговори у Відні – що відомо

      Так, після чергового етапу переговорів 13 грудня низка ЗМІ повідомили про нібито досягнення попередніх домовленостей про продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.

      Між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і у тристоронньому форматі за участі представників Єврокомісії,
      – наголошують у компанії.

      Питання газу обговорювали лише під час зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним у межах нормандського саміту. За словами Зеленського, існує велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзиту газу до Європи через українську територію. чинний договір завершується 31 грудня. 

      Що треба знати про переговори щодо транзиту газу 

      • Контракт про транзит газу до Європи між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року.
      • Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, а в Росії пропонують лише на 1 рік. При цьому і РФ вимагають, щоб України та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
      • У "Нафтогазі" ж заявляють, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
      • Володимир Путін заявляє, що Росія готова постачати газ до Європу лише на своїх умовах. водночас у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
      Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
      сьогодні
      29556
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Тарифи на газ Газпром Нафтогаз Газовий контракт Газовий конфлікт Газ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Пожежа в Одесі: волонтери розповіли про скандальні подробиці
      Євгенія Мазур 680
      сьогодні , 17:00 Екологічний контроль 2.0: хто і як має захищати довкілля України
      Все про екологію 196
      сьогодні , 16:30 Удар по суддівській реформі Зеленського: що відомо про звільнення судді Аблова
      Роман Маселко 555
      сьогодні , 16:00 Скандал з Романом Зозулею: чому фанати називають його нацистом і до чого тут Росія
      Ігор Саджениця 1702
      сьогодні , 15:30 Нормандська зустріч – зрада чи перемога: що вдалось зробити Зеленському
      Віталій Дейнега 290
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук