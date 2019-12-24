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      "Газпром" може "зістрибнути" в останній момент, – Оржель

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      Оржель повідомив, що Росія може порушити газовий договір / menr.gov.ua

      У Міністерстві енергетики не виключають, що "Газпром" може відмовитися від попередніх газових домовленностей в останній момент. Та Україна готова і до такого розвитку подій.

      Про це написав міністр енергетики Олексій Оржель в колонці для ЕП.

      Читайте також: У "Нафтогазі" оприлюднили деталі нового газового контракту між Україною та Росією

      Газпром дуже непроста та непередбачувана сторона переговорів. Про це треба пам’ятати всім, хто сідає з його представниками за один стіл,
      – зазначив він.

      За словами Оржеля, "Нафтогаз" та "Газпром" досягли суттєвого прогресу, який вилився в підписання протоколу. Україні допомогли готовність уряду до найгіршого сценарію та санкції США.

      Міністр енергетики також не виключає, що в останній момент "Газпром" може скасувати свої попередні рішення щодо транзитної угоди.

      Чи може друга сторона "зістрибнути" в останній момент? Так. Чи готові ми до цього? Так. Але якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе "Газпром",
      – написав Оржель.

      Він зазначив, що Україна покаже себе як надійний партнер Європи, який може йти на розумні компроміси, що відповідають національним інтересам і енергетичній безпеці ЄС. А якщо контракт не вступить у дію, то під тиском Європи опиниться "Газпром".

      Раніше сталося відомо, що Україна сподівається остаточно узгодити газовий контракт з Росією 26 грудня. Обидві сторони готують свій варіант контракту, та підпишуть лише один.

      Що відомо про газові переговори України та Росії

      • Зазвичай тристоронні переговори про транзит відбувалися у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
      • Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.
      • Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
      • Потім раунд переговорів пройшов у Берліні. На ньому сторони попередньо домовилися про нібито продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.
      • Підписали ж сторони протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог у Мінську 20 грудня.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Газовий контракт Нафтогаз Газ Газпром Україна – Росія Олексій Оржель
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