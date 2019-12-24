"Газпром" може "зістрибнути" в останній момент, – Оржель
У Міністерстві енергетики не виключають, що "Газпром" може відмовитися від попередніх газових домовленностей в останній момент. Та Україна готова і до такого розвитку подій.
Про це написав міністр енергетики Олексій Оржель в колонці для ЕП.
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Газпром дуже непроста та непередбачувана сторона переговорів. Про це треба пам’ятати всім, хто сідає з його представниками за один стіл,
– зазначив він.
За словами Оржеля, "Нафтогаз" та "Газпром" досягли суттєвого прогресу, який вилився в підписання протоколу. Україні допомогли готовність уряду до найгіршого сценарію та санкції США.
Міністр енергетики також не виключає, що в останній момент "Газпром" може скасувати свої попередні рішення щодо транзитної угоди.
Чи може друга сторона "зістрибнути" в останній момент? Так. Чи готові ми до цього? Так. Але якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе "Газпром",
– написав Оржель.
Він зазначив, що Україна покаже себе як надійний партнер Європи, який може йти на розумні компроміси, що відповідають національним інтересам і енергетичній безпеці ЄС. А якщо контракт не вступить у дію, то під тиском Європи опиниться "Газпром".
Раніше сталося відомо, що Україна сподівається остаточно узгодити газовий контракт з Росією 26 грудня. Обидві сторони готують свій варіант контракту, та підпишуть лише один.
Що відомо про газові переговори України та Росії
- Зазвичай тристоронні переговори про транзит відбувалися у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
- Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.
- Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
- Потім раунд переговорів пройшов у Берліні. На ньому сторони попередньо домовилися про нібито продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.
- Підписали ж сторони протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог у Мінську 20 грудня.