"Газпром" може "зістрибнути" в останній момент, – Оржель

У Міністерстві енергетики не виключають, що "Газпром" може відмовитися від попередніх газових домовленностей в останній момент. Та Україна готова і до такого розвитку подій.

Про це написав міністр енергетики Олексій Оржель в колонці для ЕП.

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Газпром дуже непроста та непередбачувана сторона переговорів. Про це треба пам’ятати всім, хто сідає з його представниками за один стіл,

– зазначив він.

За словами Оржеля, "Нафтогаз" та "Газпром" досягли суттєвого прогресу, який вилився в підписання протоколу. Україні допомогли готовність уряду до найгіршого сценарію та санкції США.

Міністр енергетики також не виключає, що в останній момент "Газпром" може скасувати свої попередні рішення щодо транзитної угоди.

Чи може друга сторона "зістрибнути" в останній момент? Так. Чи готові ми до цього? Так. Але якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе "Газпром",

– написав Оржель.

Він зазначив, що Україна покаже себе як надійний партнер Європи, який може йти на розумні компроміси, що відповідають національним інтересам і енергетичній безпеці ЄС. А якщо контракт не вступить у дію, то під тиском Європи опиниться "Газпром".

Раніше сталося відомо, що Україна сподівається остаточно узгодити газовий контракт з Росією 26 грудня. Обидві сторони готують свій варіант контракту, та підпишуть лише один.

Що відомо про газові переговори України та Росії