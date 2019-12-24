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      Коли Україна та Росія остаточно погодять газовий контракт: назвали дату

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      Україна і Росія можуть остаточно погодити газовий договір 26 грудня / finbalance.com.ua

      "Нафтогаз" та "Газпром" 26 грудня зустрінуться для остаточного узгодження газового договору. Обидві сторони готують свій варіант контракту, та підпишуть лише один.

      Над спільним варіантом працюватимуть 26 грудня, повідомив у фейсбуці виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

      Читайте також: Контракт про транзит газу: Кабмін опублікував текст протоколу зустрічі

      Ми вже встигли виконати "домашнє завдання" – підготували проєкти контрактів, які готові до підписання, 
      – написав Вітренко.

      За його словами, спільний варіант не означає суцільних поступок з української сторони. Україна дотримуватиметься своїх національних інтересів. 

      Директор "Нафтогазу" також висловив сподівання, що договір вдасться погодити до 27 грудня. "Але якщо буде така необхідність, робота триватиме й на вихідних", – додав він.

      Раніше у "Нафтогазі" повідомили, що працюють над текстами угод, які передбачено протоколом. Йдеться про: угоду щодо врегулювання взаємних претензій; договір про організацію транзиту між "Нафтогазом" і "Газпромом"; договір бронювання потужностей між "Нафтогазом" та компанією "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

      Що треба знати про переговори щодо транзиту газу

      • За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, натомість у Росії пропонували лише на 1 рік.
      • Водночас Кремль вимагає, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
      • Зокрема, у "Газпромі" заявили, що вони відмовляються постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" ж кажуть, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які є винною Росія.
      • Також у "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
      • Господар Кремля Володимир Путін наголосив, що Росія є готовою постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
      • Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
      • Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.
      • Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
      • Потім раунд переговорів пройшов у Берліні. На ньому сторони попередньо домовилися про нібито продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.
      • Підписали ж сторони протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог у Мінську 20 грудня.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Юрій Вітренко Нафтогаз Газ Газовий контракт Газпром Україна – Росія
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