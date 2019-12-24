Коли Україна та Росія остаточно погодять газовий контракт: назвали дату
"Нафтогаз" та "Газпром" 26 грудня зустрінуться для остаточного узгодження газового договору. Обидві сторони готують свій варіант контракту, та підпишуть лише один.
Над спільним варіантом працюватимуть 26 грудня, повідомив у фейсбуці виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
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Ми вже встигли виконати "домашнє завдання" – підготували проєкти контрактів, які готові до підписання,
– написав Вітренко.
За його словами, спільний варіант не означає суцільних поступок з української сторони. Україна дотримуватиметься своїх національних інтересів.
Директор "Нафтогазу" також висловив сподівання, що договір вдасться погодити до 27 грудня. "Але якщо буде така необхідність, робота триватиме й на вихідних", – додав він.
Раніше у "Нафтогазі" повідомили, що працюють над текстами угод, які передбачено протоколом. Йдеться про: угоду щодо врегулювання взаємних претензій; договір про організацію транзиту між "Нафтогазом" і "Газпромом"; договір бронювання потужностей між "Нафтогазом" та компанією "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).
Що треба знати про переговори щодо транзиту газу
- За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, натомість у Росії пропонували лише на 1 рік.
- Водночас Кремль вимагає, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
- Зокрема, у "Газпромі" заявили, що вони відмовляються постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" ж кажуть, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які є винною Росія.
- Також у "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Господар Кремля Володимир Путін наголосив, що Росія є готовою постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
- Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
- Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.
- Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
- Потім раунд переговорів пройшов у Берліні. На ньому сторони попередньо домовилися про нібито продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.
- Підписали ж сторони протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог у Мінську 20 грудня.