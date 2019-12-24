Коли Україна та Росія остаточно погодять газовий контракт: назвали дату

"Нафтогаз" та "Газпром" 26 грудня зустрінуться для остаточного узгодження газового договору. Обидві сторони готують свій варіант контракту, та підпишуть лише один.

Над спільним варіантом працюватимуть 26 грудня, повідомив у фейсбуці виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Ми вже встигли виконати "домашнє завдання" – підготували проєкти контрактів, які готові до підписання,

– написав Вітренко.

За його словами, спільний варіант не означає суцільних поступок з української сторони. Україна дотримуватиметься своїх національних інтересів.

Директор "Нафтогазу" також висловив сподівання, що договір вдасться погодити до 27 грудня. "Але якщо буде така необхідність, робота триватиме й на вихідних", – додав він.

Раніше у "Нафтогазі" повідомили, що працюють над текстами угод, які передбачено протоколом. Йдеться про: угоду щодо врегулювання взаємних претензій; договір про організацію транзиту між "Нафтогазом" і "Газпромом"; договір бронювання потужностей між "Нафтогазом" та компанією "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

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