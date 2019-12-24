Когда Украина и Россия окончательно согласуют газовый контракт: назвали дату

"Нафтогаз" и "Газпром" 26 декабря встретятся для окончательного согласования газового договора. Обе стороны готовят свой вариант контракта, и подпишут лишь один.

Над общим вариантом будут работать 26 декабря, сообщил в facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Мы уже успели выполнить "домашнее задание" – подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию,

– написал Витренко.

По его словам, общий вариант не означает сплошных уступок с украинской стороны. Украина будет придерживаться своих национальных интересов.

Директор "Нафтогаза" также выразил надежду, что договор удастся согласовать до 27 декабря. "Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – добавил он.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что работают над текстами соглашений, которые предусмотрены протоколом. Речь идет про: соглашение по урегулированию взаимных претензий; договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом"; договор бронирования мощностей между "Нафтогазом" и компанией "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

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