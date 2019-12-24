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      Когда Украина и Россия окончательно согласуют газовый контракт: назвали дату

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      Украина и Россия могут окончательно согласовать газовый договор 26 декабря / finbalance.com.ua

      "Нафтогаз" и "Газпром" 26 декабря встретятся для окончательного согласования газового договора. Обе стороны готовят свой вариант контракта, и подпишут лишь один.

      Над общим вариантом будут работать 26 декабря, сообщил в facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

      Читайте также: Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи

      Мы уже успели выполнить "домашнее задание" – подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию,
      – написал Витренко.

      По его словам, общий вариант не означает сплошных уступок с украинской стороны. Украина будет придерживаться своих национальных интересов.

      Директор "Нафтогаза" также выразил надежду, что договор удастся согласовать до 27 декабря. "Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – добавил он.

      Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что работают над текстами соглашений, которые предусмотрены протоколом. Речь идет про: соглашение по урегулированию взаимных претензий; договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом"; договор бронирования мощностей между "Нафтогазом" и компанией "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

      Что надо знать о переговорах по транзиту газа

      • По итогам встречи "нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, зато в России предлагали только на 1 год.
      • В то же время Кремль требует, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В частности, в "Газпроме" заявили, что они отказываются поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" говорят, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые Россия должна.
      • Также в "Нафтогазе" видят возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Хозяин Кремля Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
      • Ранее трехсторонние переговоры о транзите проходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
      • Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите произошли на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.
      • Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
      • Потом раунд переговоров прошел в Берлине. На нем стороны предварительно договорились о якобы продлении транзита газа после 1 января 2020 года.
      • Подписали же стороны протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований в Минске 20 декабря.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Юрий Витренко Нафтогаз Газ Газовый контракт Газпром Украина – Россия
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