Дайте нам день-два, – Гончарук про газові домовленості

Переговори про транзит російського газу через територію України ще тривають. Для того, аби дійти згоди, сторонам може знадобитись ще кілька днів.

Результатів на цей момент наразі озвучувати не будуть, про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду 27 грудня.

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"Одразу скажу, що газові переговори коментувати не буду. Переговори про транзит газу ще тривають. Дайте нам день-два", – повідомив Гончарук.

20 грудня у Мінську Україна та Росія під час чергового етапу газових переговорів підписали протокол. Він передбачає кроки, необхідні для продовження транзиту російського газу через Україну.

Основні тези домовленості між Україною та Росією:

Контракт на транзит газу укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на тих же умовах ще на наступні 10 років;

Російська сторона повинна повернути "Нафтогазу" борг у розмірі близько 3 мільярдів доларів грошима за рішеннями Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року;

у розмірі близько 3 мільярдів доларів грошима за рішеннями Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року; "Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України". "Газпром" буде платити "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – ОГТСУ.

Україна та Росія попередньо домовилися, що в новому контракті на транзит російського газу до Європи буде збільшена вартість цього транзиту.

до Європи буде збільшена вартість цього транзиту. "Нафтогаз" натомість повинен відмовитися від нових претензій та відкликати позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів. Україна також відмовиться від штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів, який на російську компанію наклав Антимонопольний комітет;

та відкликати позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів. Україна також відмовиться від штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів, який на російську компанію наклав Антимонопольний комітет; Обсяги транзиту становлять 65 мільярдів кубів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів упродовж 2021-2024 років. Умова цього – конкурентний тариф.

Окрім того, з'явилася інформація, що п'ять українських компаній вже підписали з російським "Газпромом" угоди на постачання газу для власних потреб. В Україні досі заборонене пряме постачання газу з Росії.

У російському уряді у відповідь заперечили, що "Газпром" може відновити пряме постачання газу українським споживачам. До обговорення цього питання можуть повернутися після Нового року.