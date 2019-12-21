"Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і новим оператором ГТС: деталі

В межах нового транзитного договору між Україною і Росією "Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України". "Газпром" буде платити "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – ОГТСУ.

Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

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Він пояснив, що "Газпром" повинен укласти з "Нафтогазом" п'ятирічний договір на організацію транзиту з певними обсягами, під які "Нафтогаз" забронює потужності у ОГТСУ.

У договорі між "Газпромом" і "Нафтогазом" буде прописаний наперед визначений тариф, а тариф між "Нафтогазом" і ОГТСУ визначить національний регулятор.

Навіщо потрібен "Нафтогаз" між "Газпромом" і оператором? Справа в тому, що "Газпром" не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання. Особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися кожен день,

– пояснив Вітренко.

Що відомо про нову домовленість між Україною та Росією?Україна та Росія домовились про продовження транзиту газу у ЄС ще на 5 років . Відтак, блакитне паливо з Російської Федерації імпортуватиметься нашою ГТС у країни Європи без перебоїв.



Відповідний документ 20 грудня підписали представники "Газпрому" та "Нафтогазу" у Мінську. Згідно з ним, не лише продовжать договір про транзит, термін дії якого спливає 1 січня 2020 року, а й врегулюють взаємні претензії.



А саме – Москва зобов'язалась виплатити Києву 3 мільярди доларів боргу.