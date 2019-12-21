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      "Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і новим оператором ГТС: деталі

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      Юрій Вітренко / zn.ua

      В межах нового транзитного договору між Україною і Росією "Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України". "Газпром" буде платити "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – ОГТСУ.

      Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Вікно можливостей: Росія сподівається на відновлення прямого постачання газу Україні

      Він пояснив, що "Газпром" повинен укласти з "Нафтогазом" п'ятирічний договір на організацію транзиту з певними обсягами, під які "Нафтогаз" забронює потужності у ОГТСУ.

      У договорі між "Газпромом" і "Нафтогазом" буде прописаний наперед визначений тариф, а тариф між "Нафтогазом" і ОГТСУ визначить національний регулятор.

      Навіщо потрібен "Нафтогаз" між "Газпромом" і оператором? Справа в тому, що "Газпром" не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання. Особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися кожен день,
      – пояснив Вітренко.

      Що відомо про нову домовленість між Україною та Росією?Україна та Росія домовились про продовження транзиту газу у ЄС ще на 5 років. Відтак, блакитне паливо з Російської Федерації імпортуватиметься нашою ГТС у країни Європи без перебоїв.

      Відповідний документ 20 грудня підписали представники "Газпрому" та "Нафтогазу" у Мінську. Згідно з ним, не лише продовжать договір про транзит, термін дії якого спливає 1 січня 2020 року, а й врегулюють взаємні претензії.

      А саме – Москва зобов'язалась виплатити Києву 3 мільярди доларів боргу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Газпром Новини України Новини політики Нафтогаз ГТС Газовий конфлікт Газ Газовий контракт
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