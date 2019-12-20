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      Україна та Росія домовилися про транзит газу через українську територію

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      Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог. У зустрічі з українського боку брали участь представники "Нафтогазу", а з російського – "Газпрому". Також були присутніми й представники Єврокомісії.

      Про це повідомялє низка інформаційних агенцій, зокрема прокремлівських. Всі видання посилаються на пресслужбу російського "Газпрому". 

      Згодом інформацію щодо транзиту газу підтвердили в Офісі Президента України. 

      "Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій. Подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента", – заявивили в ОПУ. 

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики
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