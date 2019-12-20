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      Коболєв назвав можливість відмови від позову до "Газпрому": умови

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      Коболєв назвав умови відмови України від позову до "Газпрому" / politeka.net

      "Нафтогаз" готовий відмовитися від позову до "Газпрому" на 12 мільярдів доларів або змінити свої вимоги. Умовою є підписання довгострокового газового контракту.

      У разі довготермінового договору про транзит газу з Росією необхідність в позові пропаде. Про це заявив в ефірі Радіо НВ глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

      Зверніть увагу: Ціни на газ у Європі впали після домовленості про транзит між Україною та Росією

      Ми про це говорили публічно, ми про це говорили неодноразово на переговорах,
      зазначив Коболєв.

      За його словами, завдяки цьому позову українська сторона може вести переговори не з позиції слабкої сторони, а щонайменше – рівної.

      Коболєв додав також, що головний переговорний процес відбувається не між "Нафтогазом" і "Газпромом", а курується міністерствами.

      Що треба знати про газові переговори

      • Україна планує укласти новий контракт з Росією на транзит російського газу до Європи на 10 років. 
      • Натомість в Росії пропонують це зробити лише на 1 рік. При цьому там хочуть, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі справи в судах.
      • Проте Україна не збирається забувати 22 мільярди доларів, які їй за газ винна Росія. Тож "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • Тим часом у "Нафтогазі" пропонують, щоб "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
      • Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А в "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи на транзит газу.
      • Україна, Росія та Єврокомісія за результатами переговорів 19 грудня напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного газового контракту. ​Про досягнення "принципової угоди щодо транзиту газу" повідомили усі три сторони перемовин.
      • 20 грудня відбувається продовження тристоронніх переговорів про транзит російського газу через газотранспортну систему України за участю представників Росії та України. Єврокомісія на переговорах бере участь онлайн.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Газовий контракт Газпром Газовий конфлікт Андрій Коболєв
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