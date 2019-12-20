Коболєв назвав можливість відмови від позову до "Газпрому": умови
"Нафтогаз" готовий відмовитися від позову до "Газпрому" на 12 мільярдів доларів або змінити свої вимоги. Умовою є підписання довгострокового газового контракту.
У разі довготермінового договору про транзит газу з Росією необхідність в позові пропаде. Про це заявив в ефірі Радіо НВ глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
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Ми про це говорили публічно, ми про це говорили неодноразово на переговорах,
– зазначив Коболєв.
За його словами, завдяки цьому позову українська сторона може вести переговори не з позиції слабкої сторони, а щонайменше – рівної.
Коболєв додав також, що головний переговорний процес відбувається не між "Нафтогазом" і "Газпромом", а курується міністерствами.
Що треба знати про газові переговори
- Україна планує укласти новий контракт з Росією на транзит російського газу до Європи на 10 років.
- Натомість в Росії пропонують це зробити лише на 1 рік. При цьому там хочуть, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі справи в судах.
- Проте Україна не збирається забувати 22 мільярди доларів, які їй за газ винна Росія. Тож "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- Тим часом у "Нафтогазі" пропонують, щоб "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А в "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи на транзит газу.
- Україна, Росія та Єврокомісія за результатами переговорів 19 грудня напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного газового контракту. Про досягнення "принципової угоди щодо транзиту газу" повідомили усі три сторони перемовин.
- 20 грудня відбувається продовження тристоронніх переговорів про транзит російського газу через газотранспортну систему України за участю представників Росії та України. Єврокомісія на переговорах бере участь онлайн.