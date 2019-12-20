Коболєв назвав можливість відмови від позову до "Газпрому": умови

"Нафтогаз" готовий відмовитися від позову до "Газпрому" на 12 мільярдів доларів або змінити свої вимоги. Умовою є підписання довгострокового газового контракту.

У разі довготермінового договору про транзит газу з Росією необхідність в позові пропаде. Про це заявив в ефірі Радіо НВ глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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Ми про це говорили публічно, ми про це говорили неодноразово на переговорах,

– зазначив Коболєв.

За його словами, завдяки цьому позову українська сторона може вести переговори не з позиції слабкої сторони, а щонайменше – рівної.

Коболєв додав також, що головний переговорний процес відбувається не між "Нафтогазом" і "Газпромом", а курується міністерствами.

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