Україна і Росія досягли принципової угоди щодо транзиту газу

Україна, Росія і Єврокомісія за результатами переговорів у Берліні напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного газового контракту.

Водночас, про те, що Росія й Україна досягли "принципової угоди щодо транзиту газу" повідомив заступник голови Єврокомісії Марош Шефрович, передає "Інтерфакс-Україна".

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Ми досягли угоди в принципі. Ці домовленості завтра обговорять в столицях. Це – позитивні новини для Європи, Росії та України,

– сказав він.

Водночас, слова про плідну роботу підтвердили міністри енергетики України та Росії – Олексій Оржель та Олексій Новак.

"Ми сьогодні дійсно дуже добре попрацювали, підготували проєкт протоколу, детальний протокол, який вимагає узгодження і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості", – уточнив російський міністр.

Своєю чергою, Оржель висловив сподівання: вже найближчим часом контракт про транзит газу вдасться підписати.

Ми добре сьогодні попрацювали. Ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів,

– зазначив він.

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