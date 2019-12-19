Україна і Росія досягли принципової угоди щодо транзиту газу
Україна, Росія і Єврокомісія за результатами переговорів у Берліні напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного газового контракту.
Водночас, про те, що Росія й Україна досягли "принципової угоди щодо транзиту газу" повідомив заступник голови Єврокомісії Марош Шефрович, передає "Інтерфакс-Україна".
Напередодні: Газові переговори: ймовірність контракту до 1 січня наближається до нуля
Ми досягли угоди в принципі. Ці домовленості завтра обговорять в столицях. Це – позитивні новини для Європи, Росії та України,
– сказав він.
Водночас, слова про плідну роботу підтвердили міністри енергетики України та Росії – Олексій Оржель та Олексій Новак.
"Ми сьогодні дійсно дуже добре попрацювали, підготували проєкт протоколу, детальний протокол, який вимагає узгодження і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості", – уточнив російський міністр.
Своєю чергою, Оржель висловив сподівання: вже найближчим часом контракт про транзит газу вдасться підписати.
Ми добре сьогодні попрацювали. Ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів,
– зазначив він.
Що треба знати про газові переговори:
- Україна планує укласти новий контракт з Росією на транзит російського газу до Європи на 10 років.
- Натомість в Росії пропонують це зробити лише на 1 рік. При цьому там хочуть, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі справи в судах.
- Проте Україна не збирається забувати 22 мільярди доларів, які їй за газ винна Росія. Тож "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- Тим часом у "Нафтогазі" пропонують, щоб "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А в "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи на транзит газу.
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