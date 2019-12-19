Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Украина, Россия и Еврокомиссия по результатам переговоров в Берлине наработали протокол, который приближает подписание транзитного газового контракта.
В то же время, о том, что Россия и Украина достигли "принципиального соглашения по транзиту газа" сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефрович, передает "Интерфакс-Украина".
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Мы достигли соглашения в принципе. Эти договоренности завтра обсудят в столицах. Это-позитивные новости для Европы, России и Украины,
– сказал он.
В то же время, слова о плодотворной работе подтвердили министры энергетики Украины и России – Алексей Оржель и Алексей Новак.
"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, подробный протокол, который требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", – уточнил российский министр.
В свою очередь, Оржель выразил надежду, что уже в ближайшее время контракт о транзите газа удастся подписать.
Мы хорошо сегодня поработали. Мы очень качественно отработали окончательный протокол решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров,
– отметил он.
Что нужно знать о газовых переговорах:
- Украина планирует заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет.
- Зато в России предлагают это сделать только на 1 год. При этом там хотят, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.
- Однако Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые ей за газ должна Россия. Поэтому "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- Тем временем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.