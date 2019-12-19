Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Украина, Россия и Еврокомиссия по результатам переговоров в Берлине наработали протокол, который приближает подписание транзитного газового контракта.

В то же время, о том, что Россия и Украина достигли "принципиального соглашения по транзиту газа" сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефрович, передает "Интерфакс-Украина".

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Мы достигли соглашения в принципе. Эти договоренности завтра обсудят в столицах. Это-позитивные новости для Европы, России и Украины,

– сказал он.

В то же время, слова о плодотворной работе подтвердили министры энергетики Украины и России – Алексей Оржель и Алексей Новак.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, подробный протокол, который требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", – уточнил российский министр.

В свою очередь, Оржель выразил надежду, что уже в ближайшее время контракт о транзите газа удастся подписать.

Мы хорошо сегодня поработали. Мы очень качественно отработали окончательный протокол решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров,

– отметил он.

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