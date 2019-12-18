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      Газовые переговоры: вероятность контракта до 1 января стремится к нулю

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      Вероятность газового контракта до 1 января приближается к нулю, – Коболев / LIGA.net

      Вероятность подписания нового контракта о транзите газа между Украиной и Россией до 1 января 2020 года приближается к нулю. Все усложняет позиция России.

      Это подтверждают заявления с российской стороны, так считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, пишет "РБК-Украина".

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      В то же время Коболев выразил надежду, что новый контракт будет подписан. Однако вероятность договоренностей до завершения действующего договора с каждой минутой "стремится к нулю".

      Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее,
      – отметил он.

      Следующий раунд трехсторонних переговоров насчет транзита газа из России через Украину в Европу состоится 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом". В "Нафтогазе" называли дедлайн 13 декабря. Однако эта дата уже прошла, а контракта нет до сих пор.

      Что надо знать о газовых переговорах

      • Украина хочет заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет. А в России предлагают только на 1 год. При этом там требуют, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.
      • Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые ей за газ должна Россия. Поэтому "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. Между тем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.​
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Газовый конфликт Газовый контракт Газпром Газ
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