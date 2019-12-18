Газовые переговоры: вероятность контракта до 1 января стремится к нулю
Вероятность подписания нового контракта о транзите газа между Украиной и Россией до 1 января 2020 года приближается к нулю. Все усложняет позиция России.
Это подтверждают заявления с российской стороны, так считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, пишет "РБК-Украина".
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В то же время Коболев выразил надежду, что новый контракт будет подписан. Однако вероятность договоренностей до завершения действующего договора с каждой минутой "стремится к нулю".
Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее,
– отметил он.
Следующий раунд трехсторонних переговоров насчет транзита газа из России через Украину в Европу состоится 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом". В "Нафтогазе" называли дедлайн 13 декабря. Однако эта дата уже прошла, а контракта нет до сих пор.
Что надо знать о газовых переговорах
- Украина хочет заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет. А в России предлагают только на 1 год. При этом там требуют, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.
- Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые ей за газ должна Россия. Поэтому "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. Между тем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.