Газовые переговоры: вероятность контракта до 1 января стремится к нулю

Вероятность подписания нового контракта о транзите газа между Украиной и Россией до 1 января 2020 года приближается к нулю. Все усложняет позиция России.

Это подтверждают заявления с российской стороны, так считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, пишет "РБК-Украина".

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В то же время Коболев выразил надежду, что новый контракт будет подписан. Однако вероятность договоренностей до завершения действующего договора с каждой минутой "стремится к нулю".

Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее,

– отметил он.

Следующий раунд трехсторонних переговоров насчет транзита газа из России через Украину в Европу состоится 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом". В "Нафтогазе" называли дедлайн 13 декабря. Однако эта дата уже прошла, а контракта нет до сих пор.

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