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      Газові переговори: ймовірність контракту до 1 січня наближається до нуля

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      Ймовірність газового контракту до 1 січня наближається до нуля, – Коболєв / LIGA.net

      Вірогідність підписання нового контракту про транзит газу між Україною і Росією до 1 січня 2020 року наближається до нуля. Все ускладнює позиція Росії.

      Це підтверджують заяви з російського боку, так вважає голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, пише "РБК-Україна".

      Знайте більше: Яка доля переговорів про транзит газу в разі їхнього провалу взимку

      Водночас Коболєв висловив сподівання, що новий контракт буде підписаний. Однак ймовірність домовленостей до завершення чинного договору "з кожною хвилиною наближається до нуля".

      Сподіваюся, що контракт новий буде підписаний, але вже зараз можна говорити, що вірогідність підписання до 1 січня дуже маленька, але сподіваємося на краще,
      – зазначив він.

      Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту газу з Росії через Україну до Європи відбудеться 19 грудня у Берліні. Україна наполягатиме на довгостроковому контракті з "Газпромом". У "Нафтогазі" називали дедлайн 13 грудня. Однак ця дата вже минула, а контракту немає досі.

      Що треба знати про газові переговори 

      • Україна хоче укласти новий контракт з Росією на транзит російського газу до Європи на 10 років. А в Росії пропонують лише на 1 рік. При цьому там вимагають, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі спарви в судах.
      • Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які їй за газ винна Росія. Тож "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. Тим часом у "Нафтогазі" пропонують, щоб "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
      • Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А в "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи на транзит газу.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Газ Газпром Газовий конфлікт Газовий контракт Нафтогаз
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