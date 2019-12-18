Газові переговори: ймовірність контракту до 1 січня наближається до нуля

Вірогідність підписання нового контракту про транзит газу між Україною і Росією до 1 січня 2020 року наближається до нуля. Все ускладнює позиція Росії.

Це підтверджують заяви з російського боку, так вважає голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, пише "РБК-Україна".

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Водночас Коболєв висловив сподівання, що новий контракт буде підписаний. Однак ймовірність домовленостей до завершення чинного договору "з кожною хвилиною наближається до нуля".

Сподіваюся, що контракт новий буде підписаний, але вже зараз можна говорити, що вірогідність підписання до 1 січня дуже маленька, але сподіваємося на краще,

– зазначив він.

Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту газу з Росії через Україну до Європи відбудеться 19 грудня у Берліні. Україна наполягатиме на довгостроковому контракті з "Газпромом". У "Нафтогазі" називали дедлайн 13 грудня. Однак ця дата вже минула, а контракту немає досі.

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