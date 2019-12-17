Нові переговори щодо транзиту газу відбудуться 19 грудня
Тристоронні газові переговори відбудуться 19 грудня у Берліні. Україна наполягатиме на довгостроковому контракті з "Газпромом".
Чергову можливість продовжити транзит російського газу через Україну анонсували у фейсбуці Міненергетики.
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На тристоронній зустрічі Україна сподівається укласти з Росією новий довгостроковий контракт, адже чинний закінчується 31 грудня 2019 року.
Для України є пріоритетом підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи та зниження цін для кінцевих споживачів,
– наголосив Міністр Олексій Оржель.
Напередодні про заплановану на 19 грудня зустріч повідомив представник Єврокомісії на переговорах про транзит газу Марош Шефчович.
Що треба знати про переговори щодо транзиту газу
- Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, а в Росії пропонують лише на 1 рік. При цьому і РФ вимагають, щоб України та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
- У "Нафтогазі" ж заявляють, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
- "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Володимир Путін заявляє, що Росія готова постачати газ до Європу лише на своїх умовах. водночас у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
- Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
- Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні. Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
- Раніше Вітренко повідомляв, що 13 грудня – це дедлайн укладання довгострокового контракту на транзит газу, який має почати діяти з 1 січня 2020 року.
- Напередодні опублікували дослідження, у якому підрахували, що втрати Росії внаслідок припинення транзиту газу через Україну, будуть у 7 разів більшими, ніж втрати України.