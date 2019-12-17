Нові переговори щодо транзиту газу відбудуться 19 грудня

Тристоронні газові переговори відбудуться 19 грудня у Берліні. Україна наполягатиме на довгостроковому контракті з "Газпромом".

Чергову можливість продовжити транзит російського газу через Україну анонсували у фейсбуці Міненергетики.

Читайте також: Газові переговори: "Нафтогаз" заперечує досягнення домовленостей з Росією

На тристоронній зустрічі Україна сподівається укласти з Росією новий довгостроковий контракт, адже чинний закінчується 31 грудня 2019 року.

Для України є пріоритетом підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи та зниження цін для кінцевих споживачів,

– наголосив Міністр Олексій Оржель.

Напередодні про заплановану на 19 грудня зустріч повідомив представник Єврокомісії на переговорах про транзит газу Марош Шефчович.

Що треба знати про переговори щодо транзиту газу