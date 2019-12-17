Новые переговоры относительно транзита газа состоятся 19 декабря

Трехсторонние газовые переговоры состоятся 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом".

Очередную возможность продолжить транзит российского газа через Украину анонсировали в фейсбуке Минэнергетики.

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На трехсторонней встрече Украина надеется заключить с Россией новый долгосрочный контракт, ведь действующий истекает 31 декабря 2019 года.

Для Украины приоритетом подписания долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей,

– подчеркнул Министр Алексей Оржель.

Накануне о запланированной на 19 декабря встрече сообщил представитель Еврокомиссии на переговорах о транзите газа Марош Шефчович.

Что надо знать о переговорах по транзиту газа