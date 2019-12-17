Новые переговоры относительно транзита газа состоятся 19 декабря
Трехсторонние газовые переговоры состоятся 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом".
Очередную возможность продолжить транзит российского газа через Украину анонсировали в фейсбуке Минэнергетики.
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На трехсторонней встрече Украина надеется заключить с Россией новый долгосрочный контракт, ведь действующий истекает 31 декабря 2019 года.
Для Украины приоритетом подписания долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей,
– подчеркнул Министр Алексей Оржель.
Накануне о запланированной на 19 декабря встрече сообщил представитель Еврокомиссии на переговорах о транзите газа Марош Шефчович.
Что надо знать о переговорах по транзиту газа
- Контракт о транзите газа в Европу между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
- Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, а в России предлагают только на 1 год. При этом в РФ требуют, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
- В "Нафтогазе" же заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Владимир Путин заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. В то же время, в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
- Ранее трехсторонние переговоры о транзите происходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
- Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите состоялись на уровне министров энергетики России и Украины в Вене. Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
- Ранее Витренко сообщал, что 13 декабря – это дедлайн заключения долгосрочного контракта на транзит газа, который должен начать действовать с 1 января 2020 года.
- Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.