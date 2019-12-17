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      Новые переговоры относительно транзита газа состоятся 19 декабря

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      В Берлине 19 декабря состоятся переговоры по газу / 24 канал

      Трехсторонние газовые переговоры состоятся 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом".

      Очередную возможность продолжить транзит российского газа через Украину анонсировали в фейсбуке Минэнергетики.

      Читайте также: Газовые переговоры: "Нафтогаз" отрицает достижения договоренностей с Россией

      На трехсторонней встрече Украина надеется заключить с Россией новый долгосрочный контракт, ведь действующий истекает 31 декабря 2019 года.

      Для Украины приоритетом подписания долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей,
      – подчеркнул Министр Алексей Оржель.

      Накануне о запланированной на 19 декабря встрече сообщил представитель Еврокомиссии на переговорах о транзите газа Марош Шефчович.

      Что надо знать о переговорах по транзиту газа

      • Контракт о транзите газа в Европу между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
      • Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, а в России предлагают только на 1 год. При этом в РФ требуют, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В "Нафтогазе" же заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Владимир Путин заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. В то же время, в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
      • Ранее трехсторонние переговоры о транзите происходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
      • Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите состоялись на уровне министров энергетики России и Украины в Вене. Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
      • Ранее Витренко сообщал, что 13 декабря – это дедлайн заключения долгосрочного контракта на транзит газа, который должен начать действовать с 1 января 2020 года.
      • Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Газовый контракт Нафтогаз Газпром Газ Алексей Оржель
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