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      Коболев назвал возможность отказа от иска к "Газпрому": условия

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      Коболев назвал условия отказа Украины от иска к "Газпрому" / politeka.net

      "Нафтогаз" готов отказаться от иска к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов или изменить свои требования. Условием является подписание долгосрочного газового контракта.

      В случае долгосрочного договора о транзите газа с Россией необходимость в иске пропадет. Об этом заявил в эфире Радио НВ глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

      Обратите внимание: Цены на газ в Европе упали после договоренности о транзите между Украиной и Россией

      Мы об этом говорили публично, мы об этом говорили неоднократно на переговорах,
      – отметил Коболев.

      По его словам, благодаря этому иску украинская сторона может вести переговоры не с позиции слабой стороны, а как минимум – равной.

      Коболев также добавил, что главный переговорный процесс проходит не между "Нафтогазом" и "Газпромом", а курируется министерствами.

      Что нужно знать о газовых переговорах

      • Украина планирует заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет.
      • Однако в России предлагают это сделать только на 1 год. При этом там хотят, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.
      • Однако Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые ей за газ виновата Россия. Поэтому "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • Тем временем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямой поставкой газа.
      • Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.
      • Украина, Россия и Еврокомиссия по результатам переговоров 19 декабря наработали протокол, который приближает подписание транзитного газового контракта. ​О достижении "принципиального соглашения по транзиту газа" сообщили все три стороны переговоров.
      • 20 декабря происходит продолжение трехсторонних переговоров о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины с участием представителей России и Украины. Еврокомиссия на переговорах принимает участие онлайн.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Нафтогаз Газ Газовый контракт Андрій Коболев Газовый конфликт Газпром
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