Коболев назвал возможность отказа от иска к "Газпрому": условия

"Нафтогаз" готов отказаться от иска к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов или изменить свои требования. Условием является подписание долгосрочного газового контракта.

В случае долгосрочного договора о транзите газа с Россией необходимость в иске пропадет. Об этом заявил в эфире Радио НВ глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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Мы об этом говорили публично, мы об этом говорили неоднократно на переговорах,

– отметил Коболев.

По его словам, благодаря этому иску украинская сторона может вести переговоры не с позиции слабой стороны, а как минимум – равной.

Коболев также добавил, что главный переговорный процесс проходит не между "Нафтогазом" и "Газпромом", а курируется министерствами.

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