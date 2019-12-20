Коболев назвал возможность отказа от иска к "Газпрому": условия
"Нафтогаз" готов отказаться от иска к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов или изменить свои требования. Условием является подписание долгосрочного газового контракта.
В случае долгосрочного договора о транзите газа с Россией необходимость в иске пропадет. Об этом заявил в эфире Радио НВ глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обратите внимание: Цены на газ в Европе упали после договоренности о транзите между Украиной и Россией
Мы об этом говорили публично, мы об этом говорили неоднократно на переговорах,
– отметил Коболев.
По его словам, благодаря этому иску украинская сторона может вести переговоры не с позиции слабой стороны, а как минимум – равной.
Коболев также добавил, что главный переговорный процесс проходит не между "Нафтогазом" и "Газпромом", а курируется министерствами.
Что нужно знать о газовых переговорах
- Украина планирует заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет.
- Однако в России предлагают это сделать только на 1 год. При этом там хотят, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.
- Однако Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые ей за газ виновата Россия. Поэтому "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- Тем временем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямой поставкой газа.
- Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.
- Украина, Россия и Еврокомиссия по результатам переговоров 19 декабря наработали протокол, который приближает подписание транзитного газового контракта. О достижении "принципиального соглашения по транзиту газа" сообщили все три стороны переговоров.
- 20 декабря происходит продолжение трехсторонних переговоров о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины с участием представителей России и Украины. Еврокомиссия на переговорах принимает участие онлайн.