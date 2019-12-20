Украина и Россия договорились о транзите газа через украинскую территорию
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
Об этом повидомяле ряд информационных агентств, в частности прокремлевских. Все издания ссылаются на пресс-службу российского "Газпрома".
Пока ни подтверждения, ни опровержения с украинской стороны нет.
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