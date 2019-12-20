Украина подписала соглашение с Венгрией о поставках газа: детали

Оператор ГТС Украины и венгерский оператор FGSZ подписали соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о сотрудничестве в точках соединения Берегово и Берегдароц.

Соглашение о точках присоединения между странами вступит в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ОГТС.

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В ОГТС отметили, что условия сотрудничества полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству ЕС.



Украина и Венгрия подписали межоператорское соглашение / карта tsoua.com

Таким образом, Оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией.

Отметим, что переговоры об аналогичных контракты ведутся со Словакией и Молдовой. Их подписание ожидается в ближайшее время.

В то же время, с 1 января 2020 года в точке соединения Берегово также будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочным контрактом с российским "Газпромом".

20 декабря происходит продолжение трехсторонних переговоров о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины при участии представителей России и Украины. Еврокомиссия на переговорах будет участвовать онлайн.