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      Україна підписала угоду з Угорщиною про постачання газу: деталі

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      Україна домовилась з Угорщиною про постачання газу / EPA

      Оператор ГТС України і угорський оператор FGSZ підписали угоду про взаємодію. Сторони домовилися про співпрацю у точках з'єднання Берегово та Берегдароц.

      Угода про точки приєднання між країнами набуде чинності з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ОГТС.

      До теми: Україна підписала з Румунією угоду про поставки газу: що вона передбачає

      В ОГТС відзначили, що умови співпраці повністю відповідають правилам транскордонного співробітництва та законодавству ЄС.


      Україна та Угорщина підписали міжоператорську угоду / мапа tsoua.com

      Таким чином, Оператор ГТС вже має угоди про взаємодію з Польщею, Румунією та Угорщиною.

      Відзначимо, що переговори про аналогічні контракти ведуться зі Словаччиною та Молдовою. Їх підписання очікується найближчим часом.

      Водночас, з 1 січня 2020 року в точці з'єднання Берегово також будуть застосовуватися стандартні правила ведення бізнесу, які до цього були заблоковані для інших користувачів мережі довгостроковим контрактом з російським "Газпромом".

      20 грудня відбувається продовження тристоронніх переговорів про транзит російського газу через газотранспортну систему України за участю представників Росії та України. Єврокомісія на переговорах братиме участь онлайн.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз ГТС Угорщина
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