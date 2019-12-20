Україна підписала угоду з Угорщиною про постачання газу: деталі

Оператор ГТС України і угорський оператор FGSZ підписали угоду про взаємодію. Сторони домовилися про співпрацю у точках з'єднання Берегово та Берегдароц.

Угода про точки приєднання між країнами набуде чинності з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ОГТС.

До теми: Україна підписала з Румунією угоду про поставки газу: що вона передбачає

В ОГТС відзначили, що умови співпраці повністю відповідають правилам транскордонного співробітництва та законодавству ЄС.



Україна та Угорщина підписали міжоператорську угоду / мапа tsoua.com

Таким чином, Оператор ГТС вже має угоди про взаємодію з Польщею, Румунією та Угорщиною.

Відзначимо, що переговори про аналогічні контракти ведуться зі Словаччиною та Молдовою. Їх підписання очікується найближчим часом.

Водночас, з 1 січня 2020 року в точці з'єднання Берегово також будуть застосовуватися стандартні правила ведення бізнесу, які до цього були заблоковані для інших користувачів мережі довгостроковим контрактом з російським "Газпромом".

20 грудня відбувається продовження тристоронніх переговорів про транзит російського газу через газотранспортну систему України за участю представників Росії та України. Єврокомісія на переговорах братиме участь онлайн.