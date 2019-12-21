Вікно можливостей: Росія сподівається на відновлення прямого постачання газу Україні

Російська Федерація сподівається відновити прямі поставки газу в Україну після чотирьох років перерви. Переговори щодо цього питання можуть розпочатися вже на початку 2020 року.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак, повідомляє "РБК".

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За його словами, угода між Росією і Україною про продовження транзиту газу відкрила можливості для досягнення домовленостей з інших питань.

Ми переконалися у тому, що незважаючи на всі складнощі наших відносин, можемо досягати згоди з різних питань. Давайте зробимо все можливе, аби це віконце можливостей стало широкими дверима, щоб ми могли діяти прагматично і конструктивно,

– сказав Козак.

Він також заявив, що досягнення домовленостей стало можливим завдяки конструктивній ролі помічника президента України Андрія Єрмака. За словами російського чиновника, у нього з Єрмаком "давній досвід взаємодії".

Відзначимо, що міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що у новому протоколі про продовження транзиту газу до Європи не згадується про прямі поставки газу з Росії в Україну.

Що відомо про нову домовленість між Україною та Росією? Україна та Росія домовились про продовження транзиту газу у ЄС ще на 5 років . Відтак, блакитне паливо з Російської Федерації імпортуватиметься нашою ГТС у країни Європи без перебоїв.



Відповідний документ 20 грудня підписали представники "Газпрому" та "Нафтогазу" у Мінську. Згідно з ним, не лише продовжать договір про транзит, термін дії якого спливає 1 січня 2020 року, а й врегулюють взаємні претензії.



А саме – Москва зобов'язалась виплатити Києву 3 мільярди доларів боргу.