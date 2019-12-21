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      Окно возможностей: Россия надеется на возобновление прямых поставок газа Украине

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      Вице-премьер РФ Дмитрий Козак / ТАСС

      Российская Федерация надеется возобновить прямые поставки газа в Украину после четырех лет перерыва. Переговоры по этому вопросу могут начаться уже в начале 2020 года.

      Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает "РБК".

      К теме: В "Нафтогазе" обнародовали детали нового газового контракта между Украиной и Россией

      По его словам, соглашение между Россией и Украиной о продлении транзита газа открыло возможности для достижения договоренностей по другим вопросам.

      Мы убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений, мы можем достигать согласия по различным вопросам. Давайте сделаем все возможное, чтобы это окошко возможностей стало широкими дверями, чтобы мы могли действовать прагматично и конструктивно,
      – сказал Козак.

      Он также заявил, что достижение договоренностей стало возможным благодаря конструктивной роли помощника Президента Украины Андрея Ермака. По словам российского чиновника, у него с Ермаком "давний опыт взаимодействия".

      Отметим, что министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в новом протоколе о продлении транзита газа в Европу не упоминается о прямых поставках газа из России в Украину.

      Что известно о новой договоренности между Украиной и Россией? Украина и Россия договорились о продлении транзита газа в ЕС еще на 5 лет. Поэтому голубое топливо из Российской Федерации будет импортироваться нашей ГТС в страны Европы без перебоев.

      Соответствующий документ 20 декабря подписали представители "Газпрома" и "Нафтогаза" в Минске. Согласно ему, не только продолжат договор о транзите, срок действия которого истекает 1 января 2020 года, но и урегулируют взаимные претензии.

      А именно – Москва обязалась выплатить Киеву 3 миллиарда долларов долга.

      Тариф на транзит российского газа через Украину поднимут
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Тарифы на газ Газовый конфликт Газпром Нафтогаз Газ Газовый контракт Андрей Ермак
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