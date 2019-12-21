"Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и новым оператором ГТС: детали

В рамках нового транзитного договора между Украиной и Россией "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины". "Газпром" будет платить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – ОГТСУ.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в фейсбук.

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Он пояснил, что "Газпром" должен заключить с "Нафтогазом" пятилетний договор на организацию транзита с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности в ОГТСУ.

В договоре между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет прописан заранее определенный тариф, а тариф между "Нафтогазом" и ОГТСУ определит национальный регулятор.

Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором? Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования. Особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день,

– объяснил Витренко.

Что известно о новой договоренности между Украиной и Россией?

Украина и Россия договорились о продлении транзита газа в ЕС еще на 5 лет. Значит, голубое топливо из Российской Федерации будет импортироваться нашей ГТС в страны Европы без перебоев.



Соответствующий документ 20 декабря подписали представители "Газпрома" и "Нафтогаза" в Минске. Согласно ему, не только продлят договор о транзите, срок действия которого истекает 1 января 2020 года, но и урегулируют взаимные претензии.



А именно – Москва обязалась выплатить Киеву 3 миллиарда долларов долга.