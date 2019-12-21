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      "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и новым оператором ГТС: детали

      83 Читати новину українською
      Юрий Витренко / zn.ua

      В рамках нового транзитного договора между Украиной и Россией "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины". "Газпром" будет платить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – ОГТСУ.

      Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в фейсбук.

      К теме: Окно возможностей: Россия надеется на возобновление прямых поставок газа Украине

      Он пояснил, что "Газпром" должен заключить с "Нафтогазом" пятилетний договор на организацию транзита с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности в ОГТСУ.

      В договоре между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет прописан заранее определенный тариф, а тариф между "Нафтогазом" и ОГТСУ определит национальный регулятор.

      Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором? Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования. Особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день,
      – объяснил Витренко.

      Что известно о новой договоренности между Украиной и Россией?
      Украина и Россия договорились о продлении транзита газа в ЕС еще на 5 лет. Значит, голубое топливо из Российской Федерации будет импортироваться нашей ГТС в страны Европы без перебоев.

      Соответствующий документ 20 декабря подписали представители "Газпрома" и "Нафтогаза" в Минске. Согласно ему, не только продлят договор о транзите, срок действия которого истекает 1 января 2020 года, но и урегулируют взаимные претензии.

      А именно – Москва обязалась выплатить Киеву 3 миллиарда долларов долга.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Газовый контракт Газ Газовый конфликт ГТС Нафтогаз
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