У Росії заперечили відновлення прямого постачання газу в Україну

У російському уряді заперечили, що "Газпром" може відновити пряме постачання газу українським споживачам. До обговорення цього питання можуть повернутися після Нового року.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак, пише ТАСС.

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Що стосується прямого постачання газу з Росії до України, то ми домовлялися після Нового року, після того, як всі питання (пов’язані з продовженням транзиту газу – 24 канал) будуть врегульовані, ще раз обговорити ці питання,

– повідомив Козак.

Він також заявив, що інформація про укладання договорів про постачання газу з 5 українськими компаніями – це "буря в стакані".

За словами Козака, жодних контрактів з компаніями Росія не укладала. Існує лише домовленість з урядом України.

Раніше з'явилася інформація, що п'ять українських компаній вже підписали з російським "Газпромом" угоди на постачання газу для власних потреб. В Україні досі заборонене пряме постачання газу з Росії. Заборона діє протягом 4 років через російську агресію проти України.

Що треба знати про переговори щодо транзиту газу