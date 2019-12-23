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      У Росії заперечили відновлення прямого постачання газу в Україну

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      У Росії заперечують відновлення прямого постачання газу в Україну / minfin.com.ua

      У російському уряді заперечили, що "Газпром" може відновити пряме постачання газу українським споживачам. До обговорення цього питання можуть повернутися після Нового року.

      Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак, пише ТАСС.

      Читайте також: У "Нафтогазі" оприлюднили деталі нового газового контракту між Україною та Росією

      Що стосується прямого постачання газу з Росії до України, то ми домовлялися після Нового року, після того, як всі питання (пов’язані з продовженням транзиту газу – 24 канал) будуть врегульовані, ще раз обговорити ці питання,
      – повідомив Козак.

      Він також заявив, що інформація про укладання договорів про постачання газу з 5 українськими компаніями – це "буря в стакані".

      За словами Козака, жодних контрактів з компаніями Росія не укладала. Існує лише домовленість з урядом України.

      Раніше з'явилася інформація, що п'ять українських компаній вже підписали з російським "Газпромом" угоди на постачання газу для власних потреб. В Україні досі заборонене пряме постачання газу з Росії. Заборона діє протягом 4 років через російську агресію проти України.

      Що треба знати про переговори щодо транзиту газу

      • За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, натомість у Росії пропонували лише на 1 рік.
      • Водночас Кремль вимагає, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
      • Зокрема, у "Газпромі" заявили, що вони відмовляються постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" ж кажуть, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які є винною Росія.
      • Також у "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
      • Господар Кремля Володимир Путін наголосив, що Росія є готовою постачати газ до Європу лише на своїх умовах. А у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
      • Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
      • Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.
      • Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
      • Потім раунд переговорів пройшов у Берліні. На ньому сторони попередньо домовилися про нібито продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.
      • Підписали ж сторони протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог у Мінську 20 грудня.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Газпром Нафтогаз Газовий контракт Газ Новини Росії
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