У Росії заперечили відновлення прямого постачання газу в Україну
У російському уряді заперечили, що "Газпром" може відновити пряме постачання газу українським споживачам. До обговорення цього питання можуть повернутися після Нового року.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак, пише ТАСС.
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Що стосується прямого постачання газу з Росії до України, то ми домовлялися після Нового року, після того, як всі питання (пов’язані з продовженням транзиту газу – 24 канал) будуть врегульовані, ще раз обговорити ці питання,
– повідомив Козак.
Він також заявив, що інформація про укладання договорів про постачання газу з 5 українськими компаніями – це "буря в стакані".
За словами Козака, жодних контрактів з компаніями Росія не укладала. Існує лише домовленість з урядом України.
Раніше з'явилася інформація, що п'ять українських компаній вже підписали з російським "Газпромом" угоди на постачання газу для власних потреб. В Україні досі заборонене пряме постачання газу з Росії. Заборона діє протягом 4 років через російську агресію проти України.
Що треба знати про переговори щодо транзиту газу
- За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, натомість у Росії пропонували лише на 1 рік.
- Водночас Кремль вимагає, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
- Зокрема, у "Газпромі" заявили, що вони відмовляються постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" ж кажуть, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які є винною Росія.
- Також у "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Господар Кремля Володимир Путін наголосив, що Росія є готовою постачати газ до Європу лише на своїх умовах. А у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
- Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
- Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.
- Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
- Потім раунд переговорів пройшов у Берліні. На ньому сторони попередньо домовилися про нібито продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.
- Підписали ж сторони протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог у Мінську 20 грудня.