В России отрицают возобновление прямых поставок газа в Украину

В российском правительстве отрицают, что "Газпром" может возобновить прямые поставки газа украинским потребителям. К обсуждению этого вопроса могут вернуться после Нового года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр России Дмитрий Козак, пишет ТАСС.

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Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договаривались после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с продолжением транзита газа – 24 канал) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы,

– сообщил Козак.

Он также заявил, что информация о заключении договоров о поставках газа с 5 украинскими компаниями – это "буря в стакане".

По словам Козака, никаких контрактов с компаниями Россия не заключала. Существует лишь договоренность с правительством Украины.

Ранее появилась информация, что пять украинских компаний уже подписали с российским "Газпромом" соглашения на поставку газа для собственных нужд. В Украине до сих пор запрещены прямые поставки газа из России. Запрет действует в течение 4 лет из-за российской агрессии против Украины.

Что надо знать о переговорах по транзиту газа