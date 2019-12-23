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      В России отрицают возобновление прямых поставок газа в Украину

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      В России отрицают возобновление прямых поставок газа в Украину / minfin.com.ua

      В российском правительстве отрицают, что "Газпром" может возобновить прямые поставки газа украинским потребителям. К обсуждению этого вопроса могут вернуться после Нового года.

      Об этом сообщил вице-премьер-министр России Дмитрий Козак, пишет ТАСС.

      Читайте также: В "Нафтогазе" обнародовали детали нового газового контракта между Украиной и Россией

      Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договаривались после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с продолжением транзита газа – 24 канал) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы,
      – сообщил Козак.

      Он также заявил, что информация о заключении договоров о поставках газа с 5 украинскими компаниями – это "буря в стакане".

      По словам Козака, никаких контрактов с компаниями Россия не заключала. Существует лишь договоренность с правительством Украины.

      Ранее появилась информация, что пять украинских компаний уже подписали с российским "Газпромом" соглашения на поставку газа для собственных нужд. В Украине до сих пор запрещены прямые поставки газа из России. Запрет действует в течение 4 лет из-за российской агрессии против Украины.

      Что надо знать о переговорах по транзиту газа

      • По итогам встречи "нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, тогда как в России предлагали только на 1 год.
      • В то же время Кремль требует, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В частности, в "Газпроме" заявили, что они отказываются поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" говорят, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые виновна Россия.
      • Также в "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямым поставкам газа.
      • Хозяин Кремля Владимир Путин отметил, что Россия является готовой поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
      • Ранее трехсторонние переговоры о транзите происходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
      • Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите состоялись на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.
      • Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
      • Затем раунд переговоров прошел в Берлине. На нем стороны предварительно договорились о якобы продолжение транзита газа после 1 января 2020 года.
      • Подписали же стороны протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований в Минске 20 декабря.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Газовый контракт Новости России Газ Нафтогаз Газпром
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