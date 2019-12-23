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      Возможное возобновление прямых поставок газа из России: украинские компании подписали договоры

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      Украина может возобновить прямые поставки газа из России / eurointegration.com.ua

      Пять украинских компаний уже подписали договоры с российским "Газпромом" на поставку газа для собственных нужд. Все они будут использовать газ для производственных нужд, а не трейдерства на украинском рынке.

      "Газпром" очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупками, пояснил собеседник "Экономической правды" на газовом рынке.

      Интересно: "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и новым оператором ГТС: детали

      Название компании и сферу деятельности собеседник уточнять отказался. Также он заверил, что не знает контрактную цену и о каких объемах газа идет речь.

      К слову, пока в Украине до сих пор запрещены прямые поставки газа из России. Запрет действует в течение 4 лет через российскую агрессию против Украины в 2014 году. Впрочем подписание договоров может означать восстановление таких поставок.

      Что россияне говорят о возможном возобновлении прямых поставок газа?Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее заявлял, что Россия надеется на возобновление прямых поставок газа в Украину. Согласно его словам, договоренность о транзите открыла окно возможностей для этого.

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      Теги: Новости Украины Газ Газовый конфликт Газпром Газовый контракт
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