Возможное возобновление прямых поставок газа из России: украинские компании подписали договоры

Пять украинских компаний уже подписали договоры с российским "Газпромом" на поставку газа для собственных нужд. Все они будут использовать газ для производственных нужд, а не трейдерства на украинском рынке.

"Газпром" очень неохотно дает другим компаниям разрешение на перепродажу газа, полученного по прямым закупками, пояснил собеседник "Экономической правды" на газовом рынке.

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Название компании и сферу деятельности собеседник уточнять отказался. Также он заверил, что не знает контрактную цену и о каких объемах газа идет речь.

К слову, пока в Украине до сих пор запрещены прямые поставки газа из России. Запрет действует в течение 4 лет через российскую агрессию против Украины в 2014 году. Впрочем подписание договоров может означать восстановление таких поставок.

Что россияне говорят о возможном возобновлении прямых поставок газа?Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее заявлял, что Россия надеется на возобновление прямых поставок газа в Украину. Согласно его словам, договоренность о транзите открыла окно возможностей для этого.