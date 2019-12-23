Можливе відновлення прямих поставок газу з Росії: українські компанії вже підписали договори

П'ять українських компаній вже підписали з російським "Газпромом" угоди на постачання газу для власних потреб. Усі вони використовуватимуть газ для виробничих потреб, а не трейдерства на українському ринку.

"Газпром" дуже неохоче дає іншим компаніям дозвіл на перепродаж газу, отриманого за прямими закупками, пояснив співрозмовник "Економічної правди" на газовому ринку.

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Назви компанії і сферу діяльності співрозмовник уточнювати відмовився. Також він запевнив, що не знає контрактну ціну та про які обсяги газу йдеться.

До слова, поки в Україні досі заборонені прямі поставки газу з Росії. Заборона діє протягом 4 років через російську агресію проти України у 2014 році. Втім підписання договорів може означати відновлення таких поставок.

Що росіяни кажуть про можливе відновлення прямих поставок газу?Віцепрем'єр Росії Дмитро Козак раніше заявляв, що Росія сподівається на відновлення прямого постачання газу в Україну. За його словами, домовленість про транзит відкрила вікно можливостей для цього.