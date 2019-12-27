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      Дайте нам день-два, – Гончарук о газовых договоренностях

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      Газовые переговоры с Россией продолжаются, — премьер-министр / Getty images

      Переговоры о транзите российского газа через территорию Украины еще продолжаются. Для того, чтобы прийти к согласию, сторонам может потребоваться еще несколько дней.

      Результаты на данный момент пока озвучивать не будут, об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 27 декабря.

      Интересно: Почему Россия одновременно с транзитом не заключила договор на поставку газа

      "Сразу скажу, что газовые переговоры комментировать не буду. Переговоры о транзите газа еще продолжаются. Дайте нам день-два", – сообщил Гончарук.

      20 декабря в Минске Украина и Россия во время очередного этапа газовых переговоров подписали протокол. Он предусматривает шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.

      Основные тезисы договоренностей между Украиной и Россией:

      • Контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет;
      • Российская сторона должна вернуть "Нафтогазу" долг в размере около 3 миллиардов долларов деньгами по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года;
      • "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины". "Газпром" будет платить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – ОГТСУ.
      • Украина и Россия предварительно договорились, что в новом контракте на транзит российского газа в Европу будет увеличена стоимость этого транзита.
      • "Нафтогаз" вместо этого должен отказаться от новых претензий и отозвать иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов. Украина также откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов, который на российскую компанию наложил Антимонопольный комитет;
      • Объемы транзита составят 65 миллиардов кубов в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в течение 2021-2024 годов. Условие этого – конкурентный тариф.

      Кроме того, появилась информация, что пять украинских компаний уже подписали с российским "Газпромом" соглашения на поставку газа для собственных нужд. В Украине до сих пор запрещена прямая поставка газа из России.

      В российском правительстве в ответ возразили, что "Газпром" может возобновить прямые поставки газа украинским потребителям. К обсуждению этого вопроса могут вернуться после Нового года.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Газовый контракт Газовый конфликт Газ Нафтогаз
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