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      Как Россия может использовать газовые договоренности в пользу "Северного потока-2"

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      Договоренность о продлении транзита газа может быть "ширмой" для "Северного потока-2" / 24 канал

      Риск газовых договоренностей между Украиной и Россией в том, что российская сторона согласилась продолжить транзит своего газа через Украину только ради "Северного потока-2". Там образом Россия хотела продолжить строительство газопровода в обход Украины.

      Сейчас между сторонами подписан лишь политический протокол о намерениях, об этом отмечает пресс-служба "Нафтогаза" на своей фейсбук-странице.

      Интересно: Куда пойдут 3 миллиарда долларов, которые Россия заплатит "Нафтогазу" – ответ Геруса

      Так, что же будет происходить с транзитом – "зависит от переговоров о конкретных текстах договоров". Одним из главных рисков в "Нафтогазе" считают ширмой для спасения "Северного потока-2".

      Мы раньше никогда не видели такой живости в дипломатических, лоббистских и бизнес-кругах по этому проекту в Вашингтоне. А видели мы много,
      – отмечают там.

      "Нафтогаз" отмечает, что лучшая гарантия для соблюдения "Нафтогазом" своих обязательств – "отсутствие "Северного потока-2".

      Там также считают, что Россия достаточно странно подошла к продолжению транзита газа, сделав "Нафтогаз" посредником между "Газпромом" и оператором ГТС. Основанием для такого шага в России назвали "политическую нестабильность" и то, что в Украине "каждые несколько лет меняются президенты".

      "Мы говорим, что для уменьшения этих рисков нужно максимально устранить политику с газового рынка и перейти на прозрачные европейские правила, одинаковые для всех. Именно ради этого мы делали анбандлинг. "Газпром" считает, что стабильность – это работать с "Нафтогазом", – пояснили в компании.

      20 декабря в Минске Украина и Россия во время очередного этапа газовых переговоров подписали протокол. Он предусматривает шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.

      Основные тезисы договоренности между Украиной и Россией:

      • Контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет
      • Российская сторона должна вернуть "Нафтогазу" долг в размере около 3 миллиардов долларов деньгами по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года;
      • "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины". "Газпром" будет платить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – ОГТСУ.
      • Украина и Россия предварительно договорились, что в новом контракте на транзит российского газа в Европу будет увеличена стоимость этого транзита.
      • "Нафтогаз" взамен должен отказаться от новых претензий и отозвать иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов. Украина также откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов, который на российскую компанию наложил Антимонопольный комитет;
      • Объемы транзита составляют 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 4 миллиардов кубометров в течение 2021-2024 годов. Условие этого – конкурентный тариф.

      Кроме того, появилась информация, что пять украинских компаний уже подписали с российским "Газпромом" соглашения на поставку газа для собственных нужд. В Украине до сих пор запрещены прямые поставки газа из России.

      В российском правительстве в ответ опровергли, что "Газпром" может восстановить прямые поставки газа украинским потребителям. К обсуждению этого вопроса могут вернуться после Нового года.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Газовый конфликт Газовый контракт Нафтогаз Газпром
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