Большая победа для Украины, – Зеленский о выплате "Газпромом" 3 миллиардов долга

Президент Владимир Зеленский назвал большой победой выплату российским "Газпромом" долга украинскому "Нафтогазу" в размере 2,9 миллиарда долларов.

Глава государства в своем телеграме отметил, что возврат денег является еще одной победой для Украины.

Главная: "Газпром" выплатил Украине 3 миллиарда долларов по решению Стокгольма

Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража,

– подчеркнул президент.

Президент подтвердил, что деньги уже на украинских счетах – согласно достигнутых договоренностей в Минске 20 декабря.

2,9 миллиарда долларов – это невыплаченная ранее часть присужденной компенсации (2,56 миллиарда долларов) + проценты, накопившиеся с даты оглашения решения Стокгольмского арбитража – 28 февраля 2018 года.

Теперь украинская сторона должна отозвать иски из судов на 12 миллиардов долларов, а также требования об аресте активов и имущества российского "Газпрома". В то же время Антимонопольный комитет Украины должен отказаться от претензий к российской компании на 7,4 миллиарда долларов.

После выполнения этих условий "Газпром" и "Нафтогаз" должны заключить договор о транзите российского газа в Европу на 10 лет.

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Почему "Газпром" должен был деньги Украине?