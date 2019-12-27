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      Большая победа для Украины, – Зеленский о выплате "Газпромом" 3 миллиардов долга

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      / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский назвал большой победой выплату российским "Газпромом" долга украинскому "Нафтогазу" в размере 2,9 миллиарда долларов.

      Глава государства в своем телеграме отметил, что возврат денег является еще одной победой для Украины.

      Главная: "Газпром" выплатил Украине 3 миллиарда долларов по решению Стокгольма

      Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража,
      – подчеркнул президент.

      Президент подтвердил, что деньги уже на украинских счетах – согласно достигнутых договоренностей в Минске 20 декабря.

      2,9 миллиарда долларов – это невыплаченная ранее часть присужденной компенсации (2,56 миллиарда долларов) + проценты, накопившиеся с даты оглашения решения Стокгольмского арбитража – 28 февраля 2018 года.

      Теперь украинская сторона должна отозвать иски из судов на 12 миллиардов долларов, а также требования об аресте активов и имущества российского "Газпрома". В то же время Антимонопольный комитет Украины должен отказаться от претензий к российской компании на 7,4 миллиарда долларов.

      После выполнения этих условий "Газпром" и "Нафтогаз" должны заключить договор о транзите российского газа в Европу на 10 лет.

      Интересно: Почему Россия одновременно с транзитом не заключила договор на поставку газа

      Почему "Газпром" должен был деньги Украине?

      • Украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" начали судиться еще в 2014 году. Российская компания потребовала от Украины выплатить 56 миллиардов долларов за отказ от принципа "бери или плати", по которому "Нафтогаз" обязан выкупать фиксированные объемы газа. Однако требования украинской стороны вкладывались в 44 миллиарда долларов.
      • В декабре 2017 года "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также украинская компания добилась уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактических потребностей в импорте газа с 52 миллиардов кубических метров до 5 миллиардов кубометров.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил еще один иск "Нафтогаза" к "Газпрому" на недостаточный объем транзита. Украинская компания добилась компенсации в 4,67 миллиарда долларов.
      • Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрома" превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывался возвращать Украине деньги.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Новости России Деньги Украина – Россия Газпром Нафтогаз
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