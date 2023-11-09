24 Канал пообщался с аналитиком по энергетике в НО Watchdog и членом наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Сергеем Тофилатом, чтобы узнать, возможны ли снова экстренные отключения света в Кишиневе в результате повреждения украинской энергосистемы, и имеет ли Молдова энергетическую зависимость от России.

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Аварийные отключения света в Молдове: может сценарий прошлой зимы повториться

Аналитик отмечает, что эффект от массированных атак и того, что пострадала энергосистема Украины, ощутила только Молдова. Более того, в будущем ситуация может повториться, когда перекроют подачу российского газа в Приднестровский регион.

Что случилось в октябре – ноябре прошлого года? Почему у нас были в Молдове отключения? Тогда "Газпром" в одностороннем порядке снизил объем подачи газа. И тот объем, который они поставляют, 5,7 миллиона кубометров в сутки, его не хватает для обоих берегов Днестра. То есть для Правобережья, для Республики Молдова, которая подконтрольна конституционной власти, – этот объем достаточный, но если его делить с Левобережьем (Приднестровьем – 24 Канал) – этого не хватало,

– объясняет Тофилат.

Он также добавляет, что соответственно, Молдова сократила объем газа, который поставлялся на Левобережье. И Молдавская ГРЭС сократила выработку электроэнергии.

"Поэтому, когда путинская армия бомбила украинскую энергосистему, возникал дефицит, и Молдавская ГРЭС не могла его покрыть. И поэтому в аварийном режиме отключали свет, отключали линии перетока с Евросоюзом, чтобы не создавать там проблемы. И соответственно, отключения были для того, чтобы стабилизировать объем потребления с объемом выработки", – рассказывает он.

Почему в Молдове не было электричества, когда украинская энергосистема подвергалась ракетным атакам Поскольку идет бомбардировка, некоторые мощности отключаются и падает выработка. Чтобы удержать работоспособность системы, должно сократиться и потребление.

Они всегда должны быть равны. И после бомбардировки уже постепенно мощности восстанавливаются, и восстанавливается синхронизация с европейскими сетями, и соответственно, переток. И тогда уже через несколько часов свет включается обратно.

То есть, во время бомбардировки линии отключаются, которые соединяют нашу и украинскую энергосистему с европейской. То есть мы снова остаемся как остров, получается.

Тарифы на электроэнергию в Молдове существенно выросли

Во время разговора с 24 Каналом Сергей Тофилат также отметил, что из-за смены импортера электрической энергии в Молдове существенно выросли тарифы. Примерно более чем в два раза, если сравнивать с довоенной ситуацией.

Интересно! В Молдове, как и в Украине, население может оформить так называемые субсидии, когда в зависимости от доходов семьи, доходов потребителя, государство компенсирует часть уплаченных тарифов. Размер компенсации зависит от доходов семьи: у кого доходы маленькие, тем компенсируют 50, 70, 80% от счетов.

До начала войны, до начала путинской агрессии у Молдовы было всего два источника, откуда мы могли брать электроэнергию. Внутри страны вырабатывалось в среднем около 20% потребления, остальные 80% Молдова должна была импортировать. Один рынок был украинский, а вторым поставщиком оставалась Молдавская ГРЭС на территории Левобережья,

– о бъ ясняет он.

После синхронизации с европейской энергосистемой у Молдовы появилась возможность закупать электричество в Румынии, но цена была выше, около 90 евро за мегаватт.

"Мы достаточно много закупали в ноябре в прошлом году, когда "Газпром" сократил подачу газа и возник дефицит. Молдавская ГРЭС не вырабатывала электричество для Молдовы. И мы весь дефицит покрывали из Румынии, но тогда тарифы выросли примерно в три раза. Это было больно, но это был краткосрочный период, где-то месяц – полтора", – рассказывает аналитик.

Готовится ли Молдова к возможным отключениям электроэнергии

Глава "Укрэнерго" заявил, что Украина извлекла урок минувшей зимы и усилила инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня. Владимир Кудрицкий отмечает, что в энергосистеме могут возникнуть проблемы, связанные с массированными обстрелами.

Поэтому во время разговора мы поинтересовались, готовятся ли как-то власти Молдовы к возможным отключениям электроэнергии, и есть ли у них какие-то наработанные сценарии.

Вопрос достаточно сложный и комплексный. Так как основная генерирующая мощь, молдавская ГРЭС, находится на территории Левобережья. Кишиневские власти не контролируют то, что происходит. Но это временно, так как Приднестровский регион выживает только благодаря условно бесплатному российскому газу, который туда поставляется. И весь долг перекладывается на "Молдовагаз". Для нас проблематично сейчас, допустим, отключить этот газ, поскольку там, на Левобережье, случится гуманитарный кризис,

– объясняет аналитик Сергей Тофилат.

Он обращает внимание и на тот момент, что в Приднестровье Пенсионный фонд и практически вся экономика держится на бесплатном газе от "Газпрома".

"У Молдовы нет сейчас финансовой возможности поддерживать еще 300 тысяч граждан, проживающих на Левобережье. Для этого нужно время, для этого нужно разработать, грубо говоря, план по реинтеграции. Потому что если закончится подача этого бесплатного газа в Приднестровье, их так называемая независимость отключится за неуплату", – рассказывает Тофилат.

Поэтому нам надо рассчитать, сколько денег нужно для выдачи компенсации, потому что там тарифы вырастут и на газ, и на электричество в 10 – 20 раз,

– подчеркивает он. Также член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" отмечает, что для Молдовы сейчас очень важно разработать план реинтеграции. "Потому что мы прекрасно понимаем, мы осознаем, что этот условно бесплатный газ, который поставляется в Приднестровье Кремлем через "Газпром", эта схема закончится. Речь даже не идет, будет это или не будет. Говорится скорее, когда это произойдет", – резюмирует Тофилат. Договор о транзите между "Нафтогазом" и "Газпромом" продлен не будет

В 2024 году истекает пятилетний договор о транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Министр энергетики Герман Галущенко ранее в интервью Financial Times отметил, что он не может представить себя, как этот договор может быть продлен. Именно поэтому Украина готовит систему к сокращению поставок. Без украинского транзитного маршрута единственным трубопроводом из России, который и дальше будет доставлять газ в Европу, станет Турецкий поток. Им российский газ поступает в юго-восточные страны континента – совокупно около 3% общего газового импорта в Европе,

– отметил Галущенко. Примечательно, действующий контракт предусматривает, что "Газпром" должен прокачивать через Украину 40 миллиардов кубометров газа в год, выплачивая за это по 7 млрд долларов. Но практически Россия прокачивает всего 12 миллиардов кубометров в год, не доплачивая за использование трубы. Читайте также Почему Украина до сих пор транзитирует российский газ, несмотря на войну.

Почему "Молдовагаз" хочет судиться с "Газпромом"

Несколько недель назад правительство Молдовы опубликовало доклад, аудита так называемого газового долга Правобережья, который показал, что у молдавской стороны долга перед "Газпромом" нет вообще, как заявляет тот.

Справка: "Газпром" поставляет газ по договору с "Молдовогаз", как для Правобережья, так и для Приднестровского региона. Поскольку Приднестровский регион не платит вообще за газ, у "Молдовагаз" накапливается долг. Общий газовый долг "Молдовагаз", по мнению Сергея Тофилата больше 10 миллиардов долларов. В то время как активы меньше 700 миллионов долларов. "То есть "Газпром" знает, полностью уверен, и давно это знает, что никогда этот долг не возвратят. Никак. То есть у них нет экономической какой-то составляющей поставят сюда газ. У них чисто политическая составляющая", – объясняет он.

Разделение доходов за транзит

До 2019 года "Газпром" транзитировал через Молдову около 20 миллиардов кубометров в год для балканских стран. Тариф на транзит, который "Газпром" оплачивал, был 3 доллара на 100 квадратных метров длины газопровода. Ежегодно получалось 55 – 60 миллионов долларов, как доходы за транзит газа.

Этот доход делился между правым и левым берегом. Между Молдовой и Приднестровским регионом. В цивилизованных странах доход делится пропорционально длине газопроводов. У нас 72% газопровода, на территории Приднестровского региона 28%. А доходы делились 50 на 50. По-братски,

– рассказывает Тофилат.

Соответственно, у Молдовы есть претензии, поскольку с 2000 года она потеряла около 250 миллионов долларов. Аналитик отмечает, что таким образом долга не существует, а у Молдовы есть возможность предъявить встречные иски "Газпрому".

Он также рассказал, что на данный момент, основываясь на результатах аудита, правительство Молдовы выдвинуло предложение "Газпрому", что из вышеупомянутых 709 миллионов долларов они предлагают погасить 8,6 миллиона, и все стороны отказываются от взаимных претензий.

На данный момент официальной реакции от "Газпрома" еще не последовало, но в случае негативной реакции "Молдовагаз" планирует оспаривать дело в суде.

Здесь есть юридические тонкости, потому что допустим в деле "Нафтогаз" против "Газпрома", когда "Нафтогаз" выиграл почти 3 миллиарда долларов и "Газпром" заплатил, там в договоре прописано, что судебные разбирательства будут в арбитраже в Стокгольме. Если открыть договор "Молдовагаз" с "Газпромом", там мы судимся в Московском арбитраже. Шансы получить вменяемое решение равны нулю,

– делится Тофилат.

Поэтому, член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" считает, что необходимо исходить из других соображений и Молдова должна пойти по пути исковых претензий в качестве акционера "Молдовагаз". Молдавская сторона как акционер "Молдовагаз" предъявляет претензии "Газпрому" как мажоритарному акционеру, каким образом предприятие управлялось. И тогда судебный процесс будет происходить в молдавских судах.

Напомним! В декабре 2019 года "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Данная сумма – это невыплаченная ранее часть присужденной компенсации (2,56 млрд долларов) + проценты, накопившиеся с даты оглашения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года. Подробнее об этом, ранее рассказывали здесь.

Материал создан с участием CFI, Французского агентства по развитию СМИ, в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.