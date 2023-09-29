Наибольший риск прерывания энергоснабжения существует в прифронтовых регионах. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, отметив, что на это есть ряд объективных причин.
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Где самая большая угроза
С точки зрения энергоснабжения наибольший риск имеют прифронтовые регионы. Это объясняется тем, что эти области страдают не только от атак дронов или ракет, но и других средств поражения, в частности, от управляемых авиационных бомб или зенитно-ракетных комплексов С-300.
Энергетикам там тяжело, потому что нужно быстро реагировать, тратить много усилий на возобновление энергоснабжения. Они это делают, но возможность аварийных и стабилизационных отключений там больше,
– рассказал Геннадий Рябцев.
Эксперт по энергетическим вопросам объяснил ситуацию с энергоснабжением в регионах: смотрите видео
Не надо разгонять панику
По словам эксперта, в большинстве других регионов даже существует определенный запас как мощности распределения, так и генерации энергии. Но это не значит, что в отопительный сезон не будет никаких проблем. Возможны аварийные отключения, которые недавно были после очередной массированной атаки россиян на Юг.
Более того, украинцы уже привыкли к таким ситуациям и знают, как на них реагировать, не говоря уже об энергетиках. Они профессионалы и имеют прописанные протоколы действий на любые случаи.
Важно не обращать внимание на сообщения в соцсетях, где говорится, что электроэнергию не будут подавать в течение 5 – 6 дней. Все это какая-то чушь, которую распространяют для того, чтобы люди подписывались на эти каналы,
– добавил эксперт.
Какие факторы будут влиять на ситуацию
Называют два фактора, от которых может зависеть ситуация с энергосистемой – это удары россиян и то, насколько холодной будет зима. Но, по мнению Рябцева, последний фактор не важен и его можно учитывать разве что, если атака врага сойдется с резким похолоданием.
Так что опасений относительно быстрого возобновления работы систем после сбоя нет. Возможны стабилизационные отключения в пиковые часы в некоторых регионах, в первую очередь тех, которые расположены вдоль линии фронта, но эти отключения будут менее длительными, чем в прошлом году. Относительно прифронтовой территории там трудно что-то прогнозировать.
Могу сказать, что в любом случае система разрушена не будет, потому что основным свойством любой сложной системы является ее способность восстанавливаться после сбоя. У меня нет сомнений, что наша система способна восстановиться после сбоя и обеспечить потребителей электроэнергией в течение всего отопительного сезона,
– акцентировал эксперт по энергетическим вопросам.
Массированные атаки россиян по энергосистеме
- В разведке Великобритании рассказали, что российская армия может попробовать снова бить по энергообъектам нашего государства. С этим связывают увеличение производства крылатых ракет воздушного запуска. В ведомстве заключили, что Россия вновь сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы 2023 – 2024 годов.
- Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что в случае атак на энергетическую инфраструктуру Украины оккупантов будет ждать возмездие. Генерал подчеркнул, что работает над тем, чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании ракетных и беспилотных ударов России по инфраструктуре.
- Ранее украинские разведчики сообщали, что Россия изучает наши энергетические объекты. В частности, Кремль ищет их уязвимые места и расположение наших систем ПВО.