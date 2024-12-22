Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. По словам журналистов, автомагистрали и торговые центры в Иране также погрузились в темноту, а предприятия были обесточены, что привело к почти полной остановке производства.

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Что известно об энергетическом кризисе в Иране

Несмотря на то, что Иран имеет одни из крупнейших запасов природного газа и сырой нефти в мире, страна находится в состоянии "полномасштабного энергетического кризиса". Причиной стали годы санкций, неэффективное управление, старение инфраструктуры, расточительное потребление и целенаправленные атаки со стороны Израиля.

Мы столкнулись с ужасным дисбалансом газа, электричества, энергии, воды, денег и окружающей среды,

– заявил президент Ирана Масуд Пезешкиян.

Хотя Иран годами борется с проблемами своей инфраструктуры, президент предупредил, что проблема достигла критической точки.

Большую часть прошлой недели страна была практически обесточена с целью экономии электроэнергии. Пока рядовые иранцы возмущались, а лидеры промышленности предупреждали, что убытки составляют десятки миллиардов долларов, президент Ирана смог лишь извиниться.

Мы должны извиниться перед людьми за то, что оказались в ситуации, когда им приходится нести основное бремя. Даст Бог, следующем году мы постараемся, чтобы этого не произошло,

– лаконично прокомментировал Пезешкиян.

Официальные лица заявили, что дефицит газа, который необходим стране для функционирования, составляет примерно 350 миллионов кубометров в день. Поскольку температура упала, а спрос резко вырос, чиновникам пришлось прибегнуть к экстремальным мерам, чтобы дозировать газ.

Отмечается, что правительство столкнулось с серьезным выбором: либо прекратить газоснабжение жилых домов, или прекратить поставки на электростанции, которые производили электроэнергию. Власти выбрали второй вариант, поскольку отключение газа в жилых помещениях привело бы к серьезной угрозе безопасности и отрезало бы основной источник тепла для большинства иранцев.