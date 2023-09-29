Найбільший ризик переривання енергопостачання існує в прифронтових регіонах. Таку думку 24 Каналу висловив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зауваживши, що на це є низка об'єктивних причин.

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Де найбільша загроза

З погляду енергопостачання найбільший ризик мають прифронтові регіони. Це пояснюється тим, що ці області потерпають не тільки від атак дронів чи ракет, але й від інших засобів ураження, зокрема, від керованих авіаційних бомб чи зенітно-ракетних комплексів С-300.

Енергетикам там важко, бо потрібно швидко реагувати, витрачати багато зусиль на відновлення енергопостачання. Вони це роблять, але можливість аварійних і стабілізаційних відключень там більша,

– розповів Геннадій Рябцев.

Експерт з енергетичних питань пояснив ситуацію з енергопостачанням в регіонах: дивіться відео

Не треба розганяти паніку

За словами експерта, в більшості інших регіонів навіть існує певний запас як потужності розподілу, так і генерації енергії. Але це не означає, що в опалювальний сезон не буде ніяких проблем. Можливі аварійні вимкнення, які нещодавно були після чергової масованої атаки росіян на Південь.

Щобільше, українці вже звикли до таких ситуацій і знають, як на них реагувати, не кажучи вже про енергетиків. Вони є професіоналами й мають прописані протоколи дій на будь-які випадки.

Важливо не звертати увагу на повідомлення в соцмережах, в яких мовиться, що електроенергію не подаватимуть упродовж 5 – 6 днів. Все це якась нісенітниця, яку поширюють для того, щоб люди підписувалися на ці канали,

– додав експерт.

Які фактори впливатимуть на ситуацію

Називають два фактори, від яких може залежати ситуація з енергосистемою – це удари росіян і те, наскільки холодною буде зима. Але, на думку Рябцева, останній чинник не є вагомим і його можна враховувати лише якщо атака ворога зійдеться з різким похолоданням.

Тож побоювань щодо швидкого відновлення роботи систем після збою немає. Можливі стабілізаційні вимкнення в пікові години в деяких регіонах, насамперед тих, які розташовані вздовж лінії фронту, але ці вимкнення будуть менш тривалими, ніж минулого року. Щодо прифронтових території, там важко щось прогнозувати.

Можу сказати, що в будь-якому разі система зруйнована не буде, тому що основною властивістю будь-якої складної системи – є її здатність відновлюватися після збою. У мене немає сумнівів, що наша система здатна відновитися після збою і забезпечити споживачів електроенергією упродовж всього опалювального сезону,

– акцентував експерт з енергетичних питань.

Масовані атаки росіян по енергосистемі