Представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що до таких дій Кремль вдається з певною метою. Раніше в Міненерго пояснювали, що станом на серпень українська енергосистема готова до нормального зимового сезону.

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Яких обстрілів енергосистеми варто чекати Україні восени

Представник української розвідки пояснив, що Кремль буде аналізувати зібрані дані, щоб вибрати оптимальні маршрути для пусків. Саме тому тактика та підхід ударів залежатиме від того, наскільки методично правильно ворог визначить критичні для нас об'єкти.

За словами Скібіцького, це може бути:

масований удар різними видами озброєння – як безпілотниками, так і ракетами;

один або ж два-три удари, спрямовані на один об'єкт, щоб його остаточно знищити.

Проте таких масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70 – 100 ракет одночасно – найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитись своєї цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як торік,

– заявив генерал-майор.

За його словами, розвідка робитиме все, щоб:

захистити наші об'єкти;

своєчасно виявити підготовку до ударів;

дати рекомендації нашим енергетикам, аби не допустити серйозних руйнувань.

Що прогнозують в Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що опалювальний сезон може пройти без відключень світла. Проте важко передбачити наслідки ракетних атак Росії.

Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, та удари ворога можуть бути модифіковані,

– заявив міністр.

За його словами, якщо не буде нових пошкоджень української енергосистеми, то й електрику вимикати українцям не доведеться. Натомість відключення можливі внаслідок обстрілів, проте вони будуть тимчасовими.