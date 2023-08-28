Україна продовжує готуватися до обстрілів енергетичних об'єктів. Минулої зими інфраструктура значно постраждала від терору окупантів.

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Чи будуть вимкнення світла взимку

На брифінгу під час робочої поїздки на Львівщину Герман Галущенко розповів, що Україна готується до опалювального сезону, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

Україна зможе підготуватися до холодів – є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Однак Україна не може прогнозувати наслідки російських терористичних атак.

Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані,

– повідомив Галущенко.

Він додав, що у разі відсутності нових пошкоджень енергоструктури вдасться уникнути вимкнень світла. Обмежувати подачу електроенергії споживачам не будуть.

Вимкнення світла лише можуть стати наслідком атак на українську енергоструктуру. Однак міністр наголосив, що вони матимуть тимчасовий характер.

Україна готується до зими