Рекордний видобуток
Чернишов зазначив, що ще кілька років тому мало хто міг уявити таку ситуацію, проте українські фахівці у газовій галузі досягли значного прогресу і мають намір продовжувати "підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі".
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Раніше "Нафтогаз" зазначав, що впродовж 2023 року Україна успішно видобула понад 1 мільярд кубометрів природного газу. У квітні було введено в експлуатацію одну з найбільш продуктивних свердловин країни, добовий дебіт якої склав 580 тисяч кубометрів газу.
А станом на 8 лютого 2024 року Україна видобула 38,54 мільйона кубометрів газу. Це стало можливим завдяки запуску нових, зокрема високопродуктивних свердловин.
Зміни для споживачів
У "Нафтогазі" оголосили про деякі зміни, що почнуть діяти вже з 1 березня для побутових споживачів. Так, компанія "Газмережі" розширює свою діяльність, включаючи до свого сервісного обслуговування додаткові 270 тисяч споживачів на Буковині, Житомирщині та Івано-Франківщині. Ліцензії для роботи були отримані у наступних регіонах:
- Чернівецька область;
- Тисменицький район Івано-Франківської області;
- Коростишівський район Житомирщини.
Споживачі, які здійснили переплату за доставку газу на рахунки "Чернівцігаз", "Тисьменицягаз" та "Коростишівгаз", мають можливість повернути зайві кошти. Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою до Центру обслуговування клієнтів "Газмереж" у своєму регіоні.