Рекордная добыча
Чернышов отметил, что еще несколько лет назад мало кто мог представить такую ситуацию, однако украинские специалисты в газовой отрасли достигли значительного прогресса и намерены продолжать "поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и в дальнейшем".
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Ранее "Нафтогаз" отмечал, что в течение 2023 года Украина успешно добыла более 1 миллиарда кубометров природного газа. В апреле была введена в эксплуатацию одна из самых продуктивных скважин страны, суточный дебит которой составил 580 тысяч кубометров газа.
А по состоянию на 8 февраля 2024 года Украина добыла 38,54 миллиона кубометров газа. Это стало возможным благодаря запуску новых, в частности высокопроизводительных скважин.
Изменения для потребителей
В "Нафтогазе" объявили о некоторых изменениях, которые начнут действовать уже с 1 марта для бытовых потребителей. Так, компания "Газсети" расширяет свою деятельность, включая в свое сервисное обслуживание дополнительные 270 тысяч потребителей на Буковине, Житомирской и Ивано-Франковской областях. Лицензии для работы были получены в следующих регионах:
- Черновицкая область;
- Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- Коростышевский район Житомирской области.
Потребители, которые осуществили переплату за доставку газа на счета "Черновцыгаз", "Тисьменицагаз" и "Коростышевгаз", имеют возможность вернуть лишние средства. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в Центр обслуживания клиентов "Газмереж" в своем регионе.