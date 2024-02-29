Как изменились цены на топливо
По данным "Консалтинговой группы А-95", розничные цены на топливо по состоянию на 29 февраля следующие:
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- бензин А-95 – 51,46 гривны (плюс 0,72 гривны за месяц);
- дизтопливо – 51,86 гривны (1,04 гривны);
- автогаз – 28,02 гривны (0,64 гривны).
С начала большой войны Украина в основном импортирует топливо, поэтому такие цены обусловлены стоимостью нефти на международной арене.
Россия введет запрет на экспорт бензина
С 1 марта правительство России планирует запретить экспорт бензина на полгода, сообщают российские СМИ.
Представитель вице-премьера России Александра Новака заявил, что такой запрет сможет "нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды, а также во время плановых ремонтов НПЗ".
Запрет не будет распространяться на следующие страны:
- Евразийского экономического союза;
- Южную Осетию;
- Абхазию;
- Монголию;
- Узбекистан.