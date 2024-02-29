Як змінилися ціни на пальне

За даними "Консалтингової групи А-95", роздрібні ціни на пальне станом на 29 лютого такі:

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бензин А-95 – 51,46 гривні (плюс 0,72 гривні за місяць);

дизпаливо – 51,86 гривні (1,04 гривні);

автогаз – 28,02 гривні (0,64 гривні).

Від початку великої війни Україна здебільшого імпортує пальне, тож такі ціни зумовлені вартістю нафти на міжнародній арені.

Нагадаємо! У 2023 році ціни на нафту впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що свого часу знизило вартість українського пального. Сьогодні цей сорт "чорного золота" коштує близько 83,50 долара за барель.

Росія введе заборону на експорт бензину

З 1 березня уряд Росії планує заборонити експорт бензину на пів року, повідомляють російські ЗМІ.

Представник віцепрем'єра Росії Олександра Новака заявив, що така заборона зможе "нівелювати зростання попиту у весняний та літній періоди, а також під час планових ремонтів НПЗ".

Заборона не поширюватиметься на такі країни: