Что рассказали в "Нафтогазе"

"Укргаздобыча" – предприятие, которое входит в структуру "Нафтогаз". Этой структуре удалось ввести в эксплуатацию более 80 новых скважин.

Читайте также Льготы на коммуналку: каких изменений ожидать в 2024 году

Алексей Чернышев Председатель правления группы "Нафтогаз" Только с начала 2024 года нам уже удалось запустить три высокодебитные скважины, которые вместе дают 800 000 кубометров газа в сутки.

Предприятию удалось выйти на показатели декабря 2018 года. Это рекорд за последние 5 лет.

По состоянию на 8 февраля 2024 года, было добыто 38,54 миллиона кубометров газа. Такие показатели стали возможны именно благодаря открытию новых скважин, в частности, высокодебитных. Речь идет о местах, где добыча превышает 100 тысяч кубометров газа в сутки.

Что с добычей газа в Украине

В "Нафтогазе" сообщили, что за 2023 год Украина добыла более 1 миллиарда кубометров газа. В апреле была запущена одна из самых мощных скважин. Ее дебит составляет 580 тысяч кубометров газа в сутки.

При этом, в годовом измерении объемы добычи также достигли рекордных масштабов. Таких мощностей не было с 2002 года.