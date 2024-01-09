Как Украина добывает газ

За последний год "Группа Нафтогаз" открыла 86 новых скважин, из которых 24 имеют большую производительность, более 100 тысяч кубических метров в день. Мощную скважину запустили в апреле 2023 года, и она дает 580 тысяч кубических метров газа в день.

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Компания добилась этих результатов благодаря новым технологиям. Они использовали их на старых месторождениях, где раньше не было возможности добывать много газа. Также они открыли новые месторождения и обновили оборудование, привлекая квалифицированных специалистов.

Новые скважины

К примеру, в декабре компания запустила сразу две высокодебитные скважины на одном месторождении.

Интересно ! Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений. Специалисты и специалисты Укргаздобычи провели анализ состояния скважины, состояния разработки этого участка месторождения и перспективы восстановления скважины.

Чтобы восстановить эту скважину с высоким дебитом, было принято решение о бурении бокового ствола и последующего проведения нескольких стадий гидроразрыва пласта. Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительные свыше 100 тыс. куб. м голубого топлива для страны,

— отмечал тогда и.о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.

В ноябре компании Группы Нафтогаз ввели в действие три скважины для добычи газа. Две из них совершенно новые, а третья была восстановлена после 35-летнего периода закрытия. Специалисты произвели капитальный ремонт этой последней скважины и приступили к добыче газа.

В 2022 году компания Укргаздобыча успешно запустила 47 новых скважин для добычи газа.