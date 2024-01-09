Как подать показатели через "Газсети"

Украинцы, которые раньше передавали показатели через сайт 104.ua, больше не должны этого делать. Теперь это можно сделать через личный кабинет компании онлайн-ресурса "Газсети".

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Это можно сделать с любого устройства. Следует нажать соответствующую вкладку и внести туда данные своего счетчика.

Также на сайте можно:

проверить состояние счета;

узнать о тарифах;

изучить историю потребления и расчетов;

заплатить за распределение газа.

Как передать данные счетчиков через "Нефтегаз"

Также показатели счетчиков можно подать через сервисы "Нефтегаза", если это ваш поставщик. В частности:

без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;

в личном кабинете на веб-странице "Нефтегаза";

с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;

SMS-сообщением по номеру 4647.

Важно! При передаче показателей счетчику следует всегда указывать свой лицевой счет в "Нафтогазе".

Дополнительно передать показатели можно позвонив по номерам:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

К слову также сервисами "Нефтегаза" могут воспользоваться клиенты облгазов, которые он контролирует, и филиалов "Газсети". Все другие лица должны воспользоваться сервисами для передачи показателей своего поставщика.

Напомним! Показатели счетчиков газа необходимо подавать ежемесячно с 1 по 5 число. Это важно для правильного расчета платежки за месяц.