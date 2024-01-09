Как подать показатели через "Газсети"
Украинцы, которые раньше передавали показатели через сайт 104.ua, больше не должны этого делать. Теперь это можно сделать через личный кабинет компании онлайн-ресурса "Газсети".
Читайте также Динамика цен на газ в Украине: сколько стоит топливо
Это можно сделать с любого устройства. Следует нажать соответствующую вкладку и внести туда данные своего счетчика.
Также на сайте можно:
- проверить состояние счета;
- узнать о тарифах;
- изучить историю потребления и расчетов;
- заплатить за распределение газа.
Как передать данные счетчиков через "Нефтегаз"
Также показатели счетчиков можно подать через сервисы "Нефтегаза", если это ваш поставщик. В частности:
- без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;
- в личном кабинете на веб-странице "Нефтегаза";
- с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;
- SMS-сообщением по номеру 4647.
Дополнительно передать показатели можно позвонив по номерам:
- +38 066 300 28 88;
- +38 098 300 28 88;
- +38 093 300 28 88.
К слову также сервисами "Нефтегаза" могут воспользоваться клиенты облгазов, которые он контролирует, и филиалов "Газсети". Все другие лица должны воспользоваться сервисами для передачи показателей своего поставщика.