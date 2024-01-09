Как подать показатели через "Газсети"

Украинцы, которые раньше передавали показатели через сайт 104.ua, больше не должны этого делать. Теперь это можно сделать через личный кабинет компании онлайн-ресурса "Газсети".

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Это можно сделать с любого устройства. Следует нажать соответствующую вкладку и внести туда данные своего счетчика.

Также на сайте можно:

  • проверить состояние счета;
  • узнать о тарифах;
  • изучить историю потребления и расчетов;
  • заплатить за распределение газа.

Как передать данные счетчиков через "Нефтегаз"

Также показатели счетчиков можно подать через сервисы "Нефтегаза", если это ваш поставщик. В частности:

  • без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;
  • в личном кабинете на веб-странице "Нефтегаза";
  • с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;
  • SMS-сообщением по номеру 4647.

Дополнительно передать показатели можно позвонив по номерам:

  • +38 066 300 28 88;
  • +38 098 300 28 88;
  • +38 093 300 28 88.

К слову также сервисами "Нефтегаза" могут воспользоваться клиенты облгазов, которые он контролирует, и филиалов "Газсети". Все другие лица должны воспользоваться сервисами для передачи показателей своего поставщика.