Як подати показники через "Газмережі"

Українці, які раніше передавали показники через сайт 104.ua більше не мають цього робити. Тепер це можна зробити через особистий кабінет компанії онлайн-ресурсу "Газмережі".

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Це можна зробити з будь-якого пристрою. Треба натиснути відповідну вкладку та внести туди дані свого лічильника.

Також на сайті можна:

  • перевірити стан рахунку;
  • дізнатися про тарифи;
  • вивчити історію споживання та розрахунків;
  • заплатити за розподіл газу.

Як передати дані лічильників через "Нафтогаз"

Також показники лічильників можна подати через сервіси "Нафтогазу", якщо це ваш постачальник. Зокрема:

  • без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;
  • в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";
  • за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;
  • SMS-повідомленням на номер 4647.

Додатково передати показники можна зателефонувавши на номери:

  • +38 066 300 28 88;
  • +38 098 300 28 88;
  • +38 093 300 28 88.

До слова також сервісами "Нафтогазу" можуть скористатися клієнти облгазів, які він контролює та філій "Газмережі". Усі інші особи мають скористатися сервісами передачі показників свого постачальника.