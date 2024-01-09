Як подати показники через "Газмережі"
Українці, які раніше передавали показники через сайт 104.ua більше не мають цього робити. Тепер це можна зробити через особистий кабінет компанії онлайн-ресурсу "Газмережі".
Читайте також Динаміка цін на газ в Україні: скільки коштує паливо
Це можна зробити з будь-якого пристрою. Треба натиснути відповідну вкладку та внести туди дані свого лічильника.
Також на сайті можна:
- перевірити стан рахунку;
- дізнатися про тарифи;
- вивчити історію споживання та розрахунків;
- заплатити за розподіл газу.
Як передати дані лічильників через "Нафтогаз"
Також показники лічильників можна подати через сервіси "Нафтогазу", якщо це ваш постачальник. Зокрема:
- без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;
- в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";
- за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;
- SMS-повідомленням на номер 4647.
Додатково передати показники можна зателефонувавши на номери:
- +38 066 300 28 88;
- +38 098 300 28 88;
- +38 093 300 28 88.
До слова також сервісами "Нафтогазу" можуть скористатися клієнти облгазів, які він контролює та філій "Газмережі". Усі інші особи мають скористатися сервісами передачі показників свого постачальника.