Як подати показники через "Газмережі"

Українці, які раніше передавали показники через сайт 104.ua більше не мають цього робити. Тепер це можна зробити через особистий кабінет компанії онлайн-ресурсу "Газмережі".

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Це можна зробити з будь-якого пристрою. Треба натиснути відповідну вкладку та внести туди дані свого лічильника.

Також на сайті можна:

перевірити стан рахунку;

дізнатися про тарифи;

вивчити історію споживання та розрахунків;

заплатити за розподіл газу.

Як передати дані лічильників через "Нафтогаз"

Також показники лічильників можна подати через сервіси "Нафтогазу", якщо це ваш постачальник. Зокрема:

без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;

в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";

за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;

SMS-повідомленням на номер 4647.

Важливо! При передачі показників лічильник варто завжди вказувати свій особовий рахунок в "Нафтогазі".

Додатково передати показники можна зателефонувавши на номери:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

До слова також сервісами "Нафтогазу" можуть скористатися клієнти облгазів, які він контролює та філій "Газмережі". Усі інші особи мають скористатися сервісами передачі показників свого постачальника.

Нагадаємо! Показники лічильників газу необхідно подавати щомісяця з 1 по 5 число. Це важливо для правильного розрахунку платіжки за місяць.