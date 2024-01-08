Якою була ціна у 2023 році
Вартість у грудні склала 13 596 гривень за 1 тисячу кубометрів без урахування ПДВ, що на 5,5% менше, ніж у попередньому місяці. Отже, це вже був другий місяць поспіль, коли ціни на газ знижувались.
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Також після різкого зростання з середини 2021 року, вартість природного газу в Європі від початку 2023 року – значно зменшилася. Наразі вона становить 350 доларів за тисячу кубометрів – 9,2 тисячі гривень.
Динаміка цін у 2022-2023 роках / Інфографіка – Мінекономіки
Які ціни прогнозуються
НБУ прогнозує, що ціни на природний газ на європейському ринку, після сезонного зростання в опалювальний період – поступово знижуватимуться.
Цьому сприятимуть:
- збільшення виробництва ЗПГ у США та країнах Африки;
- подальша орієнтація постачання дешевшого російського газу до Китаю та Індії;
- більш збалансоване накопичення запасів у зв'язку з поставками ЗПГ.
Проте, очікується, що у 2024 році вартість збільшиться на 2,9%, до 532,3 долара за тисячу кубометрів, а в 2025 році відповідно зменшиться на 18,9%, до 431,8 долара за тисячу кубометрів.