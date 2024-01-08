Що Японія передає Україні

Японія здійснить передачу 7 високовольтних автотрансформаторів та 5 газових турбін Україні. Однак, це неостаточний пакет допомоги, обладнання буде більше.

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Йоко Камікава Міністр закордонних справ Японії Народ і Уряд Японії високо оцінюють стійкість нації та бажають бути надійним партнером України в ці складні часи. Ми плануємо найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі.

Потрібно розуміти, що автотрансформатори придбали за гроші ЄБРР, а Японія та UNDP сприяють доставленню цієї техніки в Україну. Своєю чергою, Токіо виділив кошти на покупку газових турбін. Це обладнання буде транспортуватися UNDP та JICA (японська агенція міжнародного співробітництва).

Японія з початку повномасштабного вторгнення, займає чітку позицію, підтримуючи українську сторону. Міністр енергетики України Герман Галущенко у своєму зверненні подякував японським партнерам не тільки за надане обладнання, а і за якісну роботу у рамках Формули миру, зокрема у забезпеченні радіаційної і ядерної безпеки.

Як допомога Японії вплине на Україну

Завдяки переданому японцями обладнанню, більш як 6 мільйонів українців матимуть безперебійне енергопостачання. Йдеться про жителів областей, які найбільше постраждали від ракетних атак росіян на інфраструктурні об'єкти.

Варто зауважити, що це не перша передача обладнання з Японії в Україну. Раніше українські держустанови і аварійно-рятувальні служби уже отримали 1 200 японських генераторів та 1 000 блоків живлення.

Агенція JICA також передала Україні 6 мобільних транспортних засобів для забезпечення електропостачання. Додатково японська установа надала українцям ще 500 генераторів.