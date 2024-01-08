Какова была цена в 2023 году
Стоимость в декабре составила 13 596 гривен за 1 тысячу кубометров без учета НДС, что на 5,5% меньше, чем в прошлом месяце. Следовательно, это был второй месяц подряд, когда цены на газ снижались.
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Также после резкого роста с середины 2021 года стоимость природного газа в Европе с начала 2023 года. значительно уменьшилось. Сейчас она составляет 350 долларов за тысячу кубометров. 9,2 тысяч гривен.
Динамика цен в 2022-2023 годах / Инфографика – Минэкономики
Какие цены прогнозируются
НБУ прогнозирует, что цены на природный газ на европейском рынке, после сезонного роста в отопительный период – будут постепенно снижаться.
Этому будут способствовать:
- увеличение производства СПГ в США и странах Африки;
- дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию;
- более сбалансированное скопление запасов в связи с поставками СПГ.
Однако ожидается, что в 2024 году стоимость увеличится на 2,9%, до 532,3 доллара за тысячу кубометров, а в 2025 году соответственно уменьшится на 18,9%, до 431,8 доллара за тысячу кубометров.