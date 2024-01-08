Какова была цена в 2023 году

Стоимость в декабре составила 13 596 гривен за 1 тысячу кубометров без учета НДС, что на 5,5% меньше, чем в прошлом месяце. Следовательно, это был второй месяц подряд, когда цены на газ снижались.

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Также после резкого роста с середины 2021 года стоимость природного газа в Европе с начала 2023 года. значительно уменьшилось. Сейчас она составляет 350 долларов за тысячу кубометров. 9,2 тысяч гривен.

Заметьте! Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взысканию рентной платы за использование недр.

Динамика цен в 2022-2023 годах / Инфографика – Минэкономики

Какие цены прогнозируются

НБУ прогнозирует, что цены на природный газ на европейском рынке, после сезонного роста в отопительный период – будут постепенно снижаться.

Этому будут способствовать:

увеличение производства СПГ в США и странах Африки;

дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию;

более сбалансированное скопление запасов в связи с поставками СПГ.

Однако ожидается, что в 2024 году стоимость увеличится на 2,9%, до 532,3 доллара за тысячу кубометров, а в 2025 году соответственно уменьшится на 18,9%, до 431,8 доллара за тысячу кубометров.

Заметьте! В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения, поэтому цена остается неизменной – 7,96 тысяч гривен за тысячу кубометров.