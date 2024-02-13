Каких изменений ожидать в 2024 году

Украинцам, которые пользуются льготами в зависимости от доходов, в 2024 году оказание помощи продолжат автоматически.

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В госструктуре также добавили, что право на получение льгот на новый период с января 2023 года будет определяться автоматически.

С января 2024 года право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг будет определено органами Пенсионного фонда Украины в соответствии с доходами, которые были получены семьей льготника за период с июля по декабрь 2023 года,

– говорится в сообщении.

В то же время скидки в размере 100%, 50% и 25%, с учетом среднемесячного дохода, будут предоставлять:

на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива;

сжиженного газа в денежной форме;

на оплату услуг ЖКХ.

Кому нужно будет обратиться лично в ПФУ

При этом, ПФУ отмечает, что лично обращаться за восстановлением помощи нужно, если у льготника произошли следующие изменения:

изменился состав семьи;

место жительства;

перечень услуг, на которые назначены льготы.

Обратите внимание! В ПФУ отметили, что в случае, когда среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одного человека превышает величину дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, тогда можно оформить жилищную субсидию. В 2024 году эта сумма составляет – 4 240 гривен.

Кто может рассчитывать на льготы

В то же время пользоваться льготами могут такие категории украинцев:

украинцы с особыми заслугами перед Родиной и члены их семьи;

работники сферы культуры и пенсионеры-педагоги из сельской местности;

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи приемные семьи;

жена/муж умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

семьи с детьми с инвалидностью;

участники войны;

дети войны.

Обратите внимание! Сведения о доходе семьи Пенсионный фонд получит в феврале, после чего орган рассчитает льготу на новый период.