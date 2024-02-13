Каких изменений ожидать в 2024 году
Украинцам, которые пользуются льготами в зависимости от доходов, в 2024 году оказание помощи продолжат автоматически.
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В госструктуре также добавили, что право на получение льгот на новый период с января 2023 года будет определяться автоматически.
С января 2024 года право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг будет определено органами Пенсионного фонда Украины в соответствии с доходами, которые были получены семьей льготника за период с июля по декабрь 2023 года,
– говорится в сообщении.
В то же время скидки в размере 100%, 50% и 25%, с учетом среднемесячного дохода, будут предоставлять:
- на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива;
- сжиженного газа в денежной форме;
- на оплату услуг ЖКХ.
Кому нужно будет обратиться лично в ПФУ
При этом, ПФУ отмечает, что лично обращаться за восстановлением помощи нужно, если у льготника произошли следующие изменения:
- изменился состав семьи;
- место жительства;
- перечень услуг, на которые назначены льготы.
Кто может рассчитывать на льготы
В то же время пользоваться льготами могут такие категории украинцев:
- украинцы с особыми заслугами перед Родиной и члены их семьи;
- работники сферы культуры и пенсионеры-педагоги из сельской местности;
- многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи приемные семьи;
- жена/муж умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
- семьи с детьми с инвалидностью;
- участники войны;
- дети войны.