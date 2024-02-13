Что изменилось в платежках за газ
Дело в том, что теперь за газ, доставку и обслуживание внутридомовых систем потребители будут платить отдельно.
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Если сказать так, как оно закреплено в законодательстве, украинцы будут платить за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Простыми словами – это платеж за техническое обслуживание труб и оборудования поставки газа в дом,
– отметила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
Сейчас отсутствуют тарифы на обслуживание внутридомовых сетей. Установление и детальное согласование их будет осуществлять НКРЕКП, и только после этого тарифы будут опубликованы на соответствующих порталах облгазов.
Кому придет платежка
Энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что большинства потребителей это нововведение все же не касается. Только тех, кто провел общее собрание совладельцев многоквартирных домов и определился с исполнителем услуг.
У них как было две платежки, так и останется. Большинство управляющих компаний уже давно заключили соглашения с облгазами, поэтому потребители даже не знают, что платят эту третью платежку. Потому что облгазы включили эти суммы в платежки распределения,
– сказал эксперт.
То есть, так называемая "третья платежка" может прийти к жителям ведомственных домов или общежитий из-за того, что их владелец в свое время не захотел или по каким-то причинам не смог заключить договор с обслуживающей организацией, которая бы обеспечила работу по обследованию. Однако, это также могут быть новые дома.
Управляющие компании долгое время не хотели подписывать эти договоры, но сейчас их поставили в ситуацию, что они обязаны это сделать. К тому же раньше не было порядка, как это делать и сколько это стоит – то есть не было решений НКРЕКП и Минэнерго. Если бы они были, все можно было бы сделать раньше и проще,
– объяснил Ковальчук.
Чего касается плата за обслуживание
Техническое обслуживание систем газоснабжения включает:
- проверку наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;
- проверку состояния окраски и креплений газопровода;
- проверку наличия футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома;
- проверку состояния уплотнения межтрубного пространства.
Кроме того, речь идет о техническом обслуживании:
- запорных устройств, установленных на газопроводах и газовом оборудовании;
- техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления мест общего пользования;
- проверку на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, размещенных за пределами помещений потребителей;
- устранение выявленных утечек газа с повторной проверкой газовых сетей на герметичность.
Сколько придется платить
Заранее будет трудно определить, какая сумма будет приходить на оплату. Ведь в один период это может быть только осмотр сетей, а в другой – ремонт и замена. Сумма также зависит от состояния сетей и самого объекта: большой он или малый, новый или старый, многоквартирный дом или общежитие.
По конкретной суммы к оплате по такой квитанции, то пока утверждены только предельные уровни стоимости работ по обслуживанию, и стоимость таких работ будет определяться уже исполнителем. Периодичность проведения работ по обслуживанию внутренних систем предусмотрено проводить раз в 3 и 5 лет в зависимости от типа и объема работ,
– сказала Елена Воронкова.
Таким образом, пока известно то, что такой платеж будет колебаться в зависимости от типа и объема работы, однако будет делиться между всеми владельцами.