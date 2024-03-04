Контракт не будут продлевать

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, контракт с Россией по транзиту газа не будет продлен. Такая позиция Украины является принципиальной.

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В то же время глава правительства заявил, что на сегодня обсуждаются потребности Евросоюза по транзиту после завершения контракта. На данный момент Европа пока не приняла решение относительно этого.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы понимаем как обеспечить всех потребителей в Украине газом сейчас и в последующие годы. В частности, продолжаем увеличение добычи голубого топлива в Украине. Только в прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин.

Напоминаем! Недавно в "Нафтогаз" заявили, что Украина в этом году впервые прошла отопительный сезон только на добыче собственного газа. В 2023 году удалось добыть более 1 миллиарда кубометров природного газа.

Денис Шмыгаль добавил, что добыча в стране продолжает расти. И именно эта задача является одной из главных для энергетической независимости.

Баталии с газовым транзитом

На сегодня Украина – едва ли не единственная артерия, которая поставляет газ в центральную Европу. Об этом еще раньше говорил 24 Каналу экономист Олег Пендзин.

Сейчас "Северный поток" не работает, а газопровод, который шел через Беларусь на Польшу, полностью перекрыт. Поэтому остается только газотранспортная система Украины и "Южный поток" через Турцию.

По договору, который был подписан еще в далеком 2019 году, ежегодный объем транспортировки газа через Украину должен был составить 40 миллиардов кубометров в течение 2021 – 2024 годов.

В 2024 году действие контракта по транспортировке российского газа в Европу через Украину завершилось. Поэтому Украина еще в январе заявила, что не хочет продолжать это соглашение.

Интересно, что было предложение о создании европейского хаба на территории Украины. Согласно ему, газ продолжали бы качать после 2024 года, но контракт с "Газпромом" должен был бы подписывать консорциум (временное уставное объединение предприятий для достижения его участниками определенной общей хозяйственной цели – 24 Канал).

Как пишут Reuters, Европа может отказаться от российского газа и привлечь альтернативных поставщиков.

Конечно, что прекращение транзитного соглашения может привести к небольшому росту европейских цен на газ, говорят аналитики. Впрочем, это не поставит под угрозу общую энергетическую безопасность Европы.

Заметьте! Из-за того, что в марте 2022 года Украина синхронизировалась с европейской энергосистемой, некоторые соседние страны, например Молдова, почувствовала эффект российских атак на украинскую энергосистему зимой 2023 года. Поэтому с полной блокадой транзита российского газа оккупированная часть Левобережья Республики Молдова (Приднестровье – 24 Канал) может остаться без света вообще.