В то же время сейчас украинская газотранспортная система остается артерией, которая поставляет газ в центральную Европу. Об этом 24 Каналу сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, предположив, что дальше будет с прокачкой газа.
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Создание европейского хаба
Было предложение, что для того, чтобы продолжать качать газ после 2024 года, контракт с российским "Газпромом" должен был бы подписывать консорциум, который будет эксплуатировать европейский газовый хаб на территории Украины.
Консорциум– временное уставное объединение предприятий для достижения его участниками определенной общей хозяйственной цели (реализации целевых программ, научно-технических, строительных проектов и т.д.).
То есть, не "Нафтогаз" будет подписывать продолжение газотранспортной работы, а европейский хаб, который будет рассчитываться с Украиной за газотранспортную работу по ее территории.
Таким образом удастся избежать прямого контакта "Росгазпрома" с НАК "Нафтогазом", который даже в принципе невозможен. Есть вот такие идеи,
– сказал Пендзин.
Сейчас российский газ принимается на границе Евросоюз – Украина. По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, если будет идея создания консорциума по эксплуатации хаба и подписания с Россией контрактов по поставкам газа, чтобы газопровод Уренгой – Помары – Ужгород продолжал работать, то передача газа будет осуществляться на украинско-российской границе.
За почти два года полномасштабного вторжения ни одного снаряда или ракеты в зону газопровода не попадало, несмотря на то, что он проходит через зону боевых действий. Россияне мониторят этот вопрос, им выгодно продолжать продавать газ через газопровод,
– отметил Пендзин.
Сейчас "Северный поток" не работает, он уничтожен. Газопровод, который шел через Беларусь на Польшу, полностью перекрыт, потому что полякам он не нужен.
Осталась только газотранспортная система Украины и "Южный поток" через Турцию, но там также есть большие проблемы. Ведь газопровод проходит по дну Черного моря и сейчас продлен только до Балканских стран. Турецкий поток не имеет выхода на центральную Европу. Стоит отметить, что Европа получает российский газ не только через Украину, а и из Турции.
"С точки зрения европейцев, поставки газа – это важный вопрос. Хотя идет война и эта ситуация крайне чувствительна для украинцев", – добавил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.
Ситуация с транзитом российского газа через Украину: последние новости
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Ужгород заявил, что Украина якобы готова разрешить транспортировку российского газа через свою территорию после 2024 года.
- Кабмин и "Нафтогаз" не прокомментировали заявление пророссийского премьера Словакии. К тому же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Фицо не сообщал об обсуждении транзита российского газа.
- К слову, сейчас страны Европы ищут альтернативные энергоисточники. В частности, увеличивается количество солнечных батарей и ветряных труб. Например, во Франции восстанавливается ядерное производство.