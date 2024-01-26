В то же время сейчас украинская газотранспортная система остается артерией, которая поставляет газ в центральную Европу. Об этом 24 Каналу сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, предположив, что дальше будет с прокачкой газа.

Читайте также Крот войны проедает запасы Кремля: как война истощает Россию – интересные цифры от Washington Post

Создание европейского хаба

Было предложение, что для того, чтобы продолжать качать газ после 2024 года, контракт с российским "Газпромом" должен был бы подписывать консорциум, который будет эксплуатировать европейский газовый хаб на территории Украины.

Консорциум – временное уставное объединение предприятий для достижения его участниками определенной общей хозяйственной цели (реализации целевых программ, научно-технических, строительных проектов и т.д.).

То есть, не "Нафтогаз" будет подписывать продолжение газотранспортной работы, а европейский хаб, который будет рассчитываться с Украиной за газотранспортную работу по ее территории.

Таким образом удастся избежать прямого контакта "Росгазпрома" с НАК "Нафтогазом", который даже в принципе невозможен. Есть вот такие идеи,

– сказал Пендзин.

Сейчас российский газ принимается на границе Евросоюз – Украина. По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, если будет идея создания консорциума по эксплуатации хаба и подписания с Россией контрактов по поставкам газа, чтобы газопровод Уренгой – Помары – Ужгород продолжал работать, то передача газа будет осуществляться на украинско-российской границе.

За почти два года полномасштабного вторжения ни одного снаряда или ракеты в зону газопровода не попадало, несмотря на то, что он проходит через зону боевых действий. Россияне мониторят этот вопрос, им выгодно продолжать продавать газ через газопровод,

– отметил Пендзин.

Сейчас "Северный поток" не работает, он уничтожен. Газопровод, который шел через Беларусь на Польшу, полностью перекрыт, потому что полякам он не нужен.

Осталась только газотранспортная система Украины и "Южный поток" через Турцию, но там также есть большие проблемы. Ведь газопровод проходит по дну Черного моря и сейчас продлен только до Балканских стран. Турецкий поток не имеет выхода на центральную Европу. Стоит отметить, что Европа получает российский газ не только через Украину, а и из Турции.

"С точки зрения европейцев, поставки газа – это важный вопрос. Хотя идет война и эта ситуация крайне чувствительна для украинцев", – добавил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Ситуация с транзитом российского газа через Украину: последние новости