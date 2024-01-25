Украина не хочет работать с Россией

По понятным причинам, Украина не хочет продлевать контракт с Россией. Соответственно, 2024 год может стать последним в транспортировке российского газа для Европы, через украинскую территорию.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил четкую позицию относительно любого сотрудничества с россиянами. Российский "Газпром" от комментариев отказывается.

Нужно понимать, что после начала полномасштабного вторжения, Россия оккупировала ключевой пункт пропуска сырья в восточной части Украины Несмотря на это, на неоккупированной украинской территории находится почти 40% от законтрактованного в траве 2022 года объема газа.

Обратите внимание! Европа получает российский газ не только через Украину, а и из Турции.

Может ли продолжиться сотрудничество

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел разговор Денисом Шмыгалем. После этого общения, представитель словацкого правительства сообщил, что есть вероятность достижения договоренностей между украинской и российской сторонами.

В течение 2023 года количество транспортируемого российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины снизилось на 28,4% или 5,8 миллиарда кубометров. На конец года этот показатель составил 14,6 миллиарда кубометров.